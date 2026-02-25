EEUU: El aeropuerto de Palm Beach llevará el nombre de Trump

La medida ahora espera la firma del gobernador Ron DeSantis y la aprobación final de la Administración Federal de Aviación (FAA).

La iniciativa fue aprobada por mayoría en ambas cámaras legislativas estatales —81 votos contra 30 en la Cámara de Representantes y 25 contra 11 en el Senado— en una votación que reflejó la división política entre republicanos, favorables al homenaje, y demócratas, críticos de la decisión.

El aeropuerto, situado en West Palm Beach a pocos kilómetros del complejo Mar-a-Lago, residencia principal de Trump desde 2019, es utilizado con frecuencia por el mandatario durante sus visitas a Florida.

Según el texto legislativo, el cambio de nombre podría entrar en vigor en julio de 2026 si recibe todas las autorizaciones federales necesarias, y supondría gastos estimados en torno a 5,5 millones de dólares para señalización, documentación y rebranding.

El proyecto también transfiere al estado la autoridad para designar el nombre de los grandes aeropuertos comerciales, manteniendo sin cambios los demás aeropuertos principales de Florida.

Críticos de la iniciativa, entre ellos representantes demócratas del área, sostienen que el cambio se aprobó sin suficiente consulta pública local y cuestionan que se honre a una figura política aún activa.

El Palm Beach International Airport, inaugurado en 1936 y principal aeropuerto del condado, es el tercero más transitado del área metropolitana de Miami y transporta millones de pasajeros al año.

Si se concreta, el aeropuerto se sumaría a la lista de terminales estadounidenses que llevan el nombre de presidentes, entre ellos el John F. Kennedy International de Nueva York, el Ronald Reagan National de Washington y el George Bush Intercontinental de Houston.

La propuesta forma parte de una serie de iniciativas políticas en Florida para homenajear a Trump en infraestructuras locales, incluida la reciente designación simbólica de una avenida cercana a Mar-a-Lago con su nombre. (ANSA).