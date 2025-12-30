EEUU: El Congreso consolida el poder de Trump

Desde la aprobación de una ambiciosa ley de recortes impositivos y gastos hasta la derogación de un número récord de regulaciones federales mediante procedimientos acelerados, el Capitolio funcionó como un engranaje clave de la agenda presidencial. Pero el año también estuvo marcado por fuertes tensiones internas, dificultades para alcanzar acuerdos bipartidistas y un cierre parcial del gobierno que se prolongó durante 43 días, el más largo de la historia reciente.

-Recortes impositivos permanentes: La principal victoria legislativa republicana fue la aprobación de la ley que hace permanentes los recortes de impuestos impulsados por Trump en 2017, que estaban previstos para expirar a fines de 2025. El proyecto, bautizado por el presidente como el "gran y hermoso proyecto de ley", fue aprobado exclusivamente con votos republicanos y promulgado el 4 de julio.

La norma incluye, además, nuevas deducciones fiscales para trabajadores con propinas, beneficios impositivos para personas mayores y la creación de las denominadas "Cuentas Trump" con ventajas fiscales para recién nacidos. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el paquete reducirá los impuestos en unos 4,5 billones de dólares durante la próxima década. Los demócratas, sin embargo, advierten que la mayor parte de los beneficios se concentrará en los contribuyentes de mayores ingresos.

-Gasto militar récord y política migratoria: La ley también consolidó un fuerte aumento del gasto público. Incluye una asignación adicional de 150.000 millones de dólares para el Pentágono, que, sumada al presupuesto aprobado en la Ley de Autorización de Defensa Nacional, eleva por primera vez el gasto militar anual de Estados Unidos a un billón de dólares.

En materia migratoria, el Congreso autorizó más de 170.000 millones de dólares para reforzar la aplicación de las leyes de inmigración, financiar la contratación de agentes del ICE, realizar redadas y ejecutar deportaciones masivas, uno de los ejes centrales del programa de Trump. La oposición demócrata puso el foco en los recortes por un billón de dólares a Medicaid y en la reducción de fondos para energías limpias aprobados en 2022.

-Derogación acelerada de regulaciones: Otro rasgo distintivo de 2025 fue el uso intensivo de la Ley de Revisión del Congreso (CRA, por sus siglas en inglés) para anular regulaciones adoptadas durante la administración Biden. A lo largo del año se aprobaron 22 resoluciones de este tipo, una cifra récord desde la entrada en vigor del mecanismo en 1996.

Las regulaciones derogadas abarcaban áreas como protección al consumidor, educación, energía y ciberseguridad. Al no estar sujetas al umbral de 60 votos en el Senado, estas medidas dejaron a los demócratas con escaso margen de maniobra frente a la mayoría republicana.

-Un Senado con menor poder para la minoría: En el Senado, los republicanos avanzaron en limitar la capacidad de la minoría para bloquear o ralentizar el proceso legislativo. En septiembre recurrieron a la llamada "opción nuclear" para modificar las reglas y permitir la confirmación en bloque de nominados presidenciales para cargos del poder ejecutivo, acelerando de forma drástica el ritmo de aprobaciones.

Además, ampliaron el uso de votaciones por mayoría simple para decisiones presupuestarias clave, desoyendo en algunos casos las objeciones del parlamentario de la Cámara. Pese a estas reformas, el umbral de 60 votos para la mayoría de las leyes permanece vigente.

En conjunto, el balance legislativo de 2025 muestra a un Congreso alineado con la Casa Blanca, decidido a utilizar al máximo su poder institucional para consolidar la agenda de Trump, aun a costa de profundizar la polarización política y debilitar los mecanismos tradicionales de consenso en Washington. (ANSA).