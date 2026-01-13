EEUU: El Congreso quiere declarar en desacato a Bill Clinton por el caso Epstein

"Como resultado de que Bill Clinton no compareciera ante una citación legal, aprobada de manera unánime y bipartidista por el comité, avanzaremos la próxima semana con el proceso para declararlo en desacato al Congreso", afirmó el presidente del comité, el congresista republicano James Comer, ante la prensa en el Capitolio.

El comité había programado una declaración de Bill Clinton para el martes, así como otra de la ex secretaria de Estado Hillary Clinton para el miércoles. Sin embargo, en una carta enviada a Comer, ambos informaron que no planeaban presentarse.

"Cada persona debe decidir cuándo ha visto o vivido lo suficiente y está lista para luchar por este país, sus principios y su gente, sin importar las consecuencias. Para nosotros, ese momento es ahora", escribieron los Clinton en una carta de ocho páginas dirigida al comité.

Comer había citado a los Clinton para que brindaran testimonio sobre la relación del ex mandatario con Epstein. Las comparecencias estaban previstas originalmente para octubre pasado, pero fueron reprogramadas en dos oportunidades. En diciembre, el legislador accedió a un nuevo aplazamiento por un funeral, aunque aseguró que el abogado del matrimonio, David Kendall, se negó luego a proponer fechas alternativas.

Desde el entorno de Clinton rechazaron esa versión. En diciembre, su vocero Angel Ureña afirmó que durante meses ofrecieron al comité el mismo esquema de cooperación aceptado en otros casos, pero que Comer lo rechazó "sin explicación".

También la vocería de Hillary Clinton expresó su malestar.

"Desde que esto empezó, venimos preguntando qué tiene que ver Hillary Clinton con este tema, y nadie ha podido dar una respuesta", señaló su portavoz Nick Merrill en un comunicado.

El renovado interés del Congreso se produce tras la difusión, en diciembre, de una primera tanda de archivos del Departamento de Justicia vinculados a Epstein. Entre los documentos se incluyeron varias fotografías de Bill Clinton, algunas de ellas junto a Ghislaine Maxwell, ex pareja y colaboradora del financista, actualmente condenada por tráfico sexual.

Ureña explicó que Clinton había viajado en el avión de Epstein a comienzos de los años 2000 en el marco de actividades de la Fundación Clinton, antes de que Epstein fuera acusado de delitos sexuales. Según indicó, no está claro cuándo fueron tomadas algunas de las imágenes, que incluirían viajes al exterior.

El ex presidente negó reiteradamente cualquier irregularidad y aseguró que desconocía los crímenes de Epstein. También afirmó haber cortado toda relación con él antes de 2006, cuando el financista fue acusado por primera vez de abusar de una menor.

Tras la publicación de los archivos, Ureña reclamó que se divulgue la totalidad de los documentos en poder del gobierno y negó que la Casa Blanca haya intentado proteger a Clinton. "Esto no tiene que ver con Bill Clinton. Nunca lo tuvo", escribió en la red X. (ANSA).