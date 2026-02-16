EEUU: el Consejo de Gaza, entre fundadores y observadores

(di Giorgia Bentivogli) (ANSA) - ROMA, 16 FEB - El Consejo de la Paz es un organismo internacional presidido por Donald Trump. Inicialmente creado para supervisar el proceso de paz en la Franja de Gaza, su alcance se ha ampliado a la resolución de otros conflictos globales.

Al menos las 20 naciones que se adhirieron como miembros fundadores en Davos son, sin duda, miembros, pero la composición oficial exacta actual aún no está clara.

Los estatutos del Consejo, redactados en un preámbulo y 13 capítulos, no contemplan expresamente la condición de observador, pero esta opción podría ser una estrategia diplomática para aquellos países que, a pesar de no adherirse, estarán presentes en Washington el 19 de febrero, fecha fijada para la primera reunión oficial del organismo.

* El Consejo Forma parte del plan de 20 puntos que la administración Trump propuso en octubre para poner fin al conflicto en Gaza, y su existencia fue consagrada en una resolución de la ONU. Los Estados miembros son invitados por el magnate: aquellos que contribuyan de inmediato con US$ 1.000 millones —hasta ahora solo EE. UU. y Emiratos Árabes Unidos lo han prometido— recibirán un puesto permanente. Los demás solo podrán permanecer tres años y su renovación quedará a discreción de Trump. El Consejo también incluye un comité ejecutivo integrado por figuras cercanas al presidente estadounidense, desde su yerno Jared Kushner hasta el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff. La administración actual de la Franja está a cargo de un comité de tecnócratas palestinos.

* PAÍSES MIEMBROS - Casi treinta países se han unido a la Junta hasta la fecha, desde Arabia Saudita, presidida por el príncipe heredero Mohamed bin Salman, hasta Turquía, presidida por Recep Tayyip Erdogan, desde Argentina, presidida por Javier Milei, hasta Hungría, presidida por Viktor Orbán, el único país de la UE junto con Bulgaria.

Ottawa, París, Londres y Madrid han descartado cualquier participación desde el principio, al igual que Berlín, que no se unirá a la Junta, mientras que Moscú espera actualmente una decisión. Israel se unió en el último minuto y enviará a Washington al ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar.

La lista también incluye, además de EE. UU., a Armenia, Azerbaiyán, Albania, Baréin, Bielorrusia, Camboya, El Salvador, Egipto, Indonesia, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Mongolia, Marruecos, Pakistán, Paraguay, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán y Vietnam.

* PAÍSES OBSERVADORES: Se espera que al menos cuatro países asistan a Washington en calidad de observadores: además de Italia, Rumanía, Grecia y Chipre (que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea hasta el 30 de junio).

La comisaria de la UE para el Mediterráneo, Dubravka Suica, también llegará al Instituto de la Paz Donald J. Trump en Washington el jueves. Pero solo "para debatir sobre la cuestión de Gaza", explicó un portavoz de la Comisión, confirmando que "la Unión Europea no será miembro del Consejo". (ANSA).