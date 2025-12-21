EEUU.- El Departamento de Justicia asegura que la censura de fotos en archivos Epstein "no tiene nada que ver con Trump"

MADRID, 21 Dic. 2025 (Europa Press) - El 'número dos' del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Todd Blanche, ha subrayado este domingo que la censura de fotografías incluidas en los archivos del caso Epstein publicadas el sábado "no tiene nada que ver con (Donald) Trump" y sí con las peticiones de víctimas. Un total de 15 imágenes incluidas en los documentos publicados el viernes sobre el caso Epstein han sido retiradas de la web del Departamento de Justicia y Blanche ha asegurado que "volverán a estar disponibles" cuando se investigue si hay que aplicar censura con rectángulos negros como en otros documentos. Una de las fotos incluye un escritorio con fotografías enmarcadas en las que aparece Jeffrey Epstein con varias personalidades como el Papa Juan Pablo II o Bill Clinton. En un cajón abierto se ven fotografías de Trump con mujeres en traje de baño. "No tengo motivos para creer que los abogados que trabajan en este caso hablasen sobre el presidente Trump porque él no tiene nada que ver con los archivos de Epstein. No tuvo nada que ver con los terribles delitos que cometió el señor Epstein", ha apuntado Blanche en una entrevista con la cadena NBC. "No estamos censurando información sobre el presidente Trump ni sobre ningún otro individuo relacionado con el señor Epstein. Esa narrativa que no se basa en hechos es una completa falacia", ha remachado. El motivo de la retirada sería así la protección de las víctimas. "No tenemos la información perfecta, así que cuando grupos de defensa de los derechos de las víctimas nos avisan de este tipo de fotografías, las retiramos e investigamos. Estamos investigando esa fotografía", ha explicado Blanche. "La foto volverá a subirse y la única cuestión es si habrá censura sobre la foto", ha explicado en referencia a los rectángulos negros que se aplica a otras fotografías y documentos. También ha respondido a las críticas de la oposición demócrata por no publicar todos los archivos sobre Epstein el viernes, como recogía la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein aprobada el mes pasado por el Congreso. Blanche ha indicado que los retrasos tienen que ver con la censura que hay que aplicar a nombres y fotografías de víctimas de Epstein. "La razón de que estemos todavía revisando documentación es sencillamente la protección de las víctimas", ha subrayado. "Es un proceso muy metódico con cientos de abogados revisando cada documento para asegurarse de que los nombres de las víctimas y cualquier información relativa a ellas sea protegida y censurada, que es exactamente lo que contempla la Ley de Transparencia", ha destacado. Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra --hermano de Carlos III--, Bill Clinton o Donald Trump, fue descubierto ahorcado en su celda el 10 de agosto de 2019.