EEUU: el docufilm sobre Melania llega a los cines, pero hay riesgo de fracaso

Según trascendidos, las boleterías incluso en Palm Beach —bastión de la familia Trump por su cercanía con Mar-a-Lago— serían "prácticamente inexistentes". Es un desenlace sorprendente para una película para la cual, según el presidente Donald Trump, habría sido "difícil conseguir una entrada". La brecha entre imaginación y realidad no podría ser más marcada.

El domingo, a bordo del Air Force One, Trump dijo que el film está "fascinando a muchísimas personas". Aunque no lo vio completo (dura una hora y 44 minutos), comparó su potencial éxito con el del libro autobiográfico best seller de Melania, que debutó en el primer puesto de la lista de no ficción del New York Times y trepó a la cima de Amazon incluso antes de su lanzamiento gracias a las preventas.

Los datos de los exhibidores cuentan esta vez una historia diferente. Según The InSneider, un rastreador confiable de datos de entretenimiento, las preventas están en niveles peligrosamente bajos y, fuera de algunas funciones seleccionadas en las llamadas fortalezas "MAGA", la mayoría de las salas reservó menos de diez entradas por función.

"La curiosidad no siempre se traduce en un ticket de veinte dólares", explicó un ejecutivo de la distribución, quien señaló que los documentales ya de por sí son difíciles de llevar al cine: "si además se suma la naturaleza polarizante del tema, el público se reduce a un nicho muy específico".

El tráiler, comparado por algunos críticos con el anuncio de un perfume, no ayudó a despertar interés: se ve a Melania, impecablemente vestida con sus ya conocidos y vertiginosos tacos altos siempre presentes, mientras planifica la segunda asunción de su marido, pero la tensión en el clip es inexistente, y no ayuda el hecho de que la dirección esté a cargo de Brett Ratner, que regresó para la ocasión del exilio al que lo había empujado Hollywood tras las acusaciones de acoso sexual de seis mujeres diferentes.

La película promete un acceso sin filtros a los 20 días que prepararon el regreso de Melania al East Wing, el ala de la Casa Blanca incidentalmente demolida por las excavadoras de su marido para construir un salón de baile para mil personas. Si finalmente resulta un fracaso, el docufilm representará un costoso traspié para Amazon y un dolor de cabeza de relaciones públicas para la primera dama, que hace un punto de orgullo de mantener una imagen de éxito cuidadosamente construida. (ANSA).