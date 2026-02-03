EEUU: El espectro del voto agita a Trump, "nacionalizar las elecciones"

Trump, notablemente preocupado por su bajo respaldo en las encuestas, que se sitúa por debajo del 40%, observa cómo los demócratas acumulan victorias contundentes.

Desde las gobernaciones de Virginia y Nueva Jersey en noviembre pasado, hasta la reciente victoria del demócrata Taylor Rehmet en una elección parcial para el Senado de Texas, donde ganó por un margen de 14 puntos en un distrito que Trump había ganado por 17 puntos en 2024.

Esto llevó al magnate a intentar cambiar las reglas del juego.

En un extenso monólogo con el podcaster de derecha y teórico de la conspiración Dan Bongino, quien acaba de renunciar a su puesto como subdirector del FBI, Trump reiteró que las elecciones de 2020 le fueron robadas y instó a los republicanos a "tomar el control" nacionalizando el proceso electoral.

"Deberíamos controlar el voto en al menos quince lugares", afirmó, como si nacionalizar un sistema electoral pudiera hacerse solo en una minoría de los 50 estados estadounidenses.

Sin embargo, esta propuesta contraviene la Constitución, que establece que los comicios son regulados principalmente por leyes estatales. Esto resulta en un proceso descentralizado, donde el voto es administrado por funcionarios de condados y municipios a través de miles de centros de votación en todo el país.

Trump ha mantenido una obsesión por la creencia errónea de que las elecciones están plagadas de fraude, acusando a los demócratas de conspirar para permitir el voto de inmigrantes sin la documentación requerida, lo que aumentaría la participación electoral a favor de su partido.

Esta situación explica la búsqueda de inmigrantes en situación de irregularidad por parte de los agentes del ICE (el servicio de inmigración y control de aduana), algunos de los cuales no descartan su despliegue fuera de los colegios electorales para disuadir a votantes de minorías.

La estrategia del magnate es parte de un esfuerzo más amplio por someter el proceso electoral al control del gobierno federal y asegurar el triunfo del Partido Republicano.

El Departamento de Justicia, cada vez más politizado por Trump, ha exigido que varios estados, incluido Minnesota, entreguen sus padrones electorales completos, mientras se busca crear un archivo nacional de votantes.

En marzo, Trump firmó una orden ejecutiva que intentaba introducir cambios significativos en el proceso electoral, como exigir prueba documental de ciudadanía y que todas las papeletas de voto por correo se recibieran antes del cierre de las urnas el día de las elecciones, una iniciativa ampliamente rechazada por los tribunales.

En redes sociales, Trump promovió cambios todavía más drásticos, expresando en agosto pasado su deseo de eliminar el voto por correo y posiblemente el uso de máquinas de votación.

También instó a Texas y a otros estados republicanos a redefinir prematuramente los distritos electorales del Congreso (gerrymandering) para favorecer a su partido, lo que generó respuestas simétricas de algunos estados demócratas.

Incluso llegó a ordenar una investigación en Georgia para probar su supuesta denuncia de fraude en 2020, donde presuntamente había pedido al secretario de estado local que "encontrara" 12.000 votos.

La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, también participó en la redada del FBI y permitió que el presidente hablara con los tres agentes a cargo de la investigación, lo que violó todos los protocolos establecidos.

Trump, que continúa coqueteando con la idea (inconstitucional) de un "cuarto mandato", confesó al diario The New York Times que lamenta no haber enviado a la Guardia Nacional a confiscar las máquinas de votación tras las elecciones de 2020. (ANSA).