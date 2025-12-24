EEUU.- El excomisario europeo Thierry Breton, entre los afectados por las restricciones de visado de EEUU

MADRID, 24 Dic. 2025 (Europa Press) - La Administración de Donald Trump ha anunciado este martes restricciones de visado a cinco "agentes del complejo industrial de la censura global", incluido al excomisario de Mercado Interior de la Unión Europea Thierry Breton, a los que acusa de coaccionar a plataformas estadounidenses para censurar opiniones estadounidenses contrarias. La subsecretaria de Estado para Diplomacia Pública, Sarah Rogers, ha confirmado que entre los afectados se encuentra Breton, por ser "uno de los artífices" de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por siglas en inglés), la normativa promulgada el pasado año que trata de combatir contenidos ilegales y proteger a los usuarios de internet y que contempla sanciones para empresas que la incumplan. En un comunicado difundido en su cuenta de la red social X, ha justificado la medida contra el francés por su carta dirigida al propietario de la citada plataforma, Elon Musk, y difundida horas antes de entrevistar en directo al entonces candidato republicano a la Presidencia estadounidense, Donald Trump. Rogers ha denunciado que Breton "utilizó la DSA para amenazar" a Musk al recordarle "de forma ominosa" en su misiva, los "procedimientos legales en curso por presunto incumplimiento de los requisitos legales sobre contenido ilegal y desinformación de la DSA". El excomisario ha respondido al anuncio con un breve mensaje en X, donde se ha preguntado si "vuelve a soplar el viento del Macartismo", en referencia a la persecución de ideas de izquierda vinculada al senador Joseph McCarthy durante la década de 1950. Asimismo, ha recordado que "el 90% del Parlamento Europeo -nuestro órgano elegido democráticamente- y los 27 Estados miembros votaron por unanimidad la DSA" y dirigiéndose a "(sus) amigos estadounidenses" ha afirmado que "la censura no está donde creéis". Los otros cuatro afectados por las restricciones de visado anunciadas este martes son: Imran Ahmed, del Centro para la Lucha contra el Odio Digital; Clare Melford, del Índice Global de Desinformación; Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, ambas de HateAid. El Departamento de Estado considera que "estos activistas radicales y ONG politizadas han impulsado medidas represivas de censura por parte de Estados extranjeros, en todos los casos dirigidas contra estadounidenses", por lo que ha determinado que su presencia en Estados Unidos "tiene consecuencias potencialmente graves para la política exterior del país". Los cinco, ha indicado la cartera diplomática, "tendrán prohibido el ingreso a Estados Unidos" y podrán ser objeto de un "procedimiento de deportación" por parte del Departamento de Seguridad Nacional. Así, ha reiterado que Trump "ha sido claro al afirmar que su política exterior de 'América Primero' rechaza las violaciones a la soberanía estadounidense", sosteniendo que "la extralimitación extraterritorial de censores extranjeros que atacan la libertad de expresión estadounidense no es una excepción".