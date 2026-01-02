EEUU: El FBI frustra un atentado terrorista para Año Nuevo en Carolina del Norte

Durante una conferencia de prensa, autoridades del FBI, del Departamento de Justicia y de agencias asociadas indicaron que Sturdivant planeaba atacar un supermercado y un local de la cadena Burger King en Mint Hill, un suburbio en las afueras de Charlotte. Según los investigadores, el joven trabajaba como empleado en ese restaurante de comida rápida.

Las autoridades señalaron que el acusado había estado planificando el ataque durante aproximadamente un año, aunque su proceso de radicalización se habría iniciado "mucho antes". De acuerdo con la investigación, Sturdivant pasaba gran parte del tiempo en internet consumiendo material relacionado con el grupo yihadista Estado Islámico (ISIS) y llegó a publicar videos vinculados a esa ideología en la red social TikTok.

Durante un allanamiento en su vivienda, los agentes hallaron notas manuscritas con detalles del plan y diversos elementos que el joven pretendía utilizar en el ataque, entre ellos martillos y cuchillos ocultos debajo de su cama, informó el fiscal federal Russ Ferguson, del distrito oeste de Carolina del Norte. Según una declaración jurada, en el dormitorio también se encontraron guantes tácticos, un chaleco de kevlar y una nota escrita a mano en la que el sospechoso expresaba su deseo de morir a manos de la policía.

El documento judicial indica además que Sturdivant planeaba atacar a un amplio espectro de la sociedad estadounidense, incluyendo personas no musulmanas, integrantes de la comunidad LGBTQ y miembros de las fuerzas de seguridad y del ámbito militar.

"Se trataba de un ataque muy bien planificado y meditado, que afortunadamente fue frustrado. Se estaba preparando para la yihad y personas inocentes iban a morir; tuvimos mucha suerte de que eso no ocurriera", afirmó Ferguson. El fiscal explicó que el supermercado había sido elegido como objetivo por tratarse de "un lugar de alto perfil" donde el joven sabía que habría una gran concentración de personas.

Según las autoridades, Sturdivant mantenía comunicaciones en línea con agentes encubiertos del Departamento de Policía de Nueva York y del FBI, a quienes creía miembros de ISIS.

Los investigadores revelaron además que el joven ya había llamado la atención del FBI en 2022, cuando —siendo aún menor de edad— salió de su casa vestido de negro con la intención de matar a un vecino con un martillo y un cuchillo, pero fue detenido a tiempo por su abuelo, según indicó James Barnacle, agente especial a cargo del FBI.

El caso se inscribe en un contexto de máxima alerta de seguridad en Estados Unidos durante las celebraciones de fin de año, mientras las autoridades refuerzan la vigilancia frente a posibles amenazas de terrorismo de origen interno o internacional. (ANSA).