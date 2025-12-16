EEUU.- El FBI ofrece más de 40.000 euros a cambio del sospechoso del tiroteo mortal en la Universidad de Brown

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) - La Policía Federal de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) ha ofrecido este lunes una recompensa de hasta US$50.000 (cerca de 43.000 euros) a cambio de información que dé con el sospechoso del tiroteo del pasado sábado en la Universidad de Brown, en el estado de Rhode Island, que dejó dos estudiantes muertos y casi una decena de heridos. "El FBI ofrece una recompensa de hasta US$50.000 por información que conduzca a la identificación, arresto y condena del individuo", ha anunciado su director, Kash Patel, en su cuenta de la red social X, incidiendo en la cooperación con el Departamento de Policía de la localidad de Providence en las pesquisas. El organismo ha asegurado en este sentido que seguirá "proporcionando todos los activos, recursos y personal necesarios para brindar apoyo (...) rastrear pistas, inspeccionar los vecindarios y obtener información de inteligencia". El FBI ha difundido además este mismo lunes una serie de fotografías del sospechoso, a quien ha decrito como un hombre de "aproximadamente 1,72 metros y de complexión robusta". Las imágenes muestran a una persona vestida con ropa oscura, además de una mascarilla y un gorro. Las autoridades detuvieron en Coventry a un primer sospechoso --un hombre de 20 años procedente del estado de Wisconsin, según fuentes policiales-- que estaba en posesión de dos armas de fuego en el momento del arresto. Sin embargo, fue puesto en libertad sin cargos porque, según indicó el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, la evidencia "apunta en una dirección diferente".