EEUU: el gobernador de Pensilvania Josh Shapiro buscará la reelección

"Hicimos que las cosas pasaran en toda nuestra comunidad para marcar una diferencia real en la vida de la gente", afirmó Shapiro en el mensaje, en el que destacó los resultados de su gestión en materia de crecimiento del empleo, seguridad pública y reducción de impuestos.

El dirigente demócrata ganó la gobernación en 2022 con 56,5% de los votos, frente al 41,7% obtenido por su rival republicano Doug Mastriano. Pensilvania es considerado un estado clave y frecuentemente bisagra en el escenario político estadounidense.

A comienzos de esta semana, Shapiro informó además que su campaña cerró el año pasado con más de US$ 30 millones disponibles, un respaldo financiero significativo de cara a la contienda electoral.

El gobernador es mencionado con frecuencia como potencial aspirante presidencial para 2028, aunque por el momento concentrará sus esfuerzos en la reelección en el estado. (ANSA).