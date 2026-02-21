EEUU: el Gobierno de Italia en guardia por los aranceles

El viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, convocó el lunes una videoconferencia para el grupo de trabajo sobre aranceles, una reunión del "sistema italiano" que reúne a agencias gubernamentales como SACE (ente de crédito para exportaciones), SIMEST (respaldo para negocios), ICE (comercio exterior) y CDP (ahorro y créditos), así como a representantes empresariales.

Durante la reunión, Tajani aseguró: "proporcionaremos a las empresas toda la información directamente del gobierno para que puedan regularse a sí mismas". "Nuestro objetivo es recopilar información y tranquilizar a las empresas exportadoras, permitiéndoles trabajar con la tranquilidad de contar con un gobierno que las apoya", acotó.

No es una tarea fácil dada la incertidumbre del futuro próximo, en medio de la sentencia del Tribunal Supremo y los renovados anuncios de aranceles adicionales, la cuestión de los posibles reembolsos y el impacto general de la situación en los mercados.

"Se requiere cautela y responsabilidad. Estados Unidos es un socio comercial importante y esencial, así como un socio político significativo para Europa", advierte Adolfo Urso, ministro de Empresa y Made in Italy, destacando los éxitos de Italia como exportador, que vio crecer sus exportaciones un 3,3% para finales de 2025, y las dirigidas a Estados Unidos, también gracias a un cierto efecto de avance, un 7,2%.

SIMEST comparte esta opinión. La directora ejecutiva, Regina Corradini D'Arienzo, insta a "mantener el rumbo" porque el crecimiento está ahí y debemos evitar la "maldición" de la incertidumbre que ralentiza, retrasa y, en algunos casos, anula las inversiones.

"Con los aranceles, el daño ya estaba hecho, no solo por los propios aranceles, sino por su efecto en todo el comercio internacional", enfatiza el presidente de la Agencia ICE, Matteo Zoppas. "Ahora tendremos que comprender varias cosas y no es seguro que tengamos toda la orientación necesaria de inmediato", completa.

Y aunque las previsiones sobre el impacto de los aranceles en el PIB nacional —0,1% el año pasado y hasta un 0,5% este año según el escenario del viernes— parecen confirmar la sostenibilidad de la industria arancelaria italiana, los temores sobre la situación actual son ahora grandes.

Según Ettore Prandini, presidente de Coldiretti, este caos podría tener un grave impacto en el sector agroalimentario, que, con solo la amenaza de un aumento del 10%, "se arriesga a una pérdida de 750 millones de euros". "No hay nada peor para las empresas que la incertidumbre", reitera Cristian Camisa, presidente de la confederación de pequeñas y medianas empresas (Confapi).

Y, al no encontrar respuestas, la atención vuelve al tipo de cambio del euro: "La devaluación del dólar está teniendo un impacto igual o mayor que el de los aranceles". El presidente de ICE y el viceprimer ministro Tajani comparten la misma postura: "Europa está evaluando el alcance de la sentencia, especialmente el componente compensatorio. Pero me preocupa más el tipo de cambio euro-dólar", afirmó, instando una vez más explícitamente al Banco Central Europeo (BCE) a bajar los tipos de interés.

Dada la situación, todos coinciden en una recomendación: la diversificación de mercados, la vía que, gracias a lo que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, denominó la patada en el trasero de Trump a Europa, Italia y la UE ya ha acelerado.

"Necesitamos avanzar como sistema país diversificando los mercados en los que apoyamos a nuestras empresas, especialmente a las pequeñas", afirma Confartigianato (emprendedores), y Confapi recuerda que el 58% de las exportaciones las realizan pymes.

"Cada vez que se abre un mercado, ganamos", recuerda Urso, citando a Mercosur y otros acuerdos. "Es importante continuar por la senda de los acuerdos bilaterales", insiste el ministro.

"Los aranceles impuestos en los últimos años han alimentado la incertidumbre y las tensiones, sin ofrecer soluciones estructurales", afirma Carlo Sangalli, presidente de Confcommercio, la cámara de comercio. "Italia y Europa deben seguir defendiendo un sistema abierto y multilateral, protegiendo a las empresas que compiten a diario en los mercados globales con calidad y equidad", subraya luego. (ANSA).