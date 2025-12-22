EEUU.- El Gobierno de Trump suspende cinco proyectos eólicos marinos por "riesgos para la seguridad nacional"

MADRID, 22 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Estados Unidos de Donald Trump ha emitido una orden para detener las obras en cinco concesiones de parques eólicos marinos ('offshore') por "riesgos para la seguridad nacional", entre los que se encuentra el proyecto 'Vineyard Wind 1' de la filial estadounidense de Iberdrola, Avangrid, y de la firma danesa Copenhagen Infrastructure Partners (CIP).

En un comunicado, el Departamento del Interior estadounidense anunció la suspensión, con efecto inmediato, de los contratos de arrendamiento de todos los proyectos eólicos marinos a gran escala en construcción en Estados Unidos debido a los riesgos para la seguridad nacional identificados por el Departamento de Guerra en informes clasificados recientemente completados.

"El principal deber del gobierno de Estados Unidos es proteger al pueblo estadounidense", señaló el secretario del Interior, Doug Burgum, que añadió que la medida "aborda los riesgos emergentes para la seguridad nacional, incluyendo la rápida evolución de las tecnologías adversarias relevantes y las vulnerabilidades creadas por los proyectos eólicos marinos a gran escala cercanos a los centros de población de la costa Este". "La administración Trump siempre priorizará la seguridad del pueblo estadounidense", añadió.

La Administración estadounidense subrayó que este parón dará "tiempo para trabajar con los arrendatarios y los socios estatales para evaluar la posibilidad de mitigar los riesgos de seguridad nacional que plantean estos proyectos".

En concreto, junto a 'Vineyard Wind 1', los parques en construcción afectados por la decisión incluyen a 'Revolution Wind', de 704 megavatios (MW) de Orsted; 'Sunrise Wind', de 924 MW; 'Coastal Virginia Offshore Wind', de 2.600 MW; y 'Empire Wind 1', de 810 MW y de Equinor.

GRAN PROYECTO 'OFFSHORE' EN EEUU

'Vineyard Wind 1' es la primera y gran instalación eólica 'offshore' de Iberdrola en Estados Unidos. El proyecto está ubicado frente a las costas del estado de Massachusetts y cuenta con una capacidad instalada de 806 MW generando energía suficiente para cubrir la demanda de más de 400.000 hogares y empresas de toda la mancomunidad.

El proyecto está participado en un 50% por el Grupo Iberdrola -a través de Avangrid Power, filial de Avangrid- y CIP y su inversión asciende a unos US$3.000 millones (más de 2.700 millones de euros) garantizados mediante contratos con las tres principales empresas eléctricas del estado.

El pasado mes de septiembre la Administración de Donald Trump, dentro de su cruzada contra este tipo de renovables, ya puso en el foco a dos proyectos eólicos marinos de Iberdrola -New England Wind 1 y 2- al retirar la autorización para su construcción.

Y es que las órdenes de suspensión de obras y las retiradas de permisos, o la amenaza de hacerlo, se han sucedido en diversos parques eólicos 'offshore' desde la llegada del nuevo Gobierno estadounidense.

De hecho, nada más tomar posesión del cargo en enero, Trump emitió una orden ejecutiva que suspendía temporalmente los nuevos contratos de concesión para la energía eólica en aguas de las costas del país, al tiempo que exigía una revisión de las prácticas de arrendamiento y concesión de autorizaciones del Gobierno federal para estos proyectos.

INVERSIONES DE MÁS DE 16.000 MILLONES EN REDES

Estados Unidos es un mercado estratégico para Iberdrola en su nueva 'hoja de ruta' a 2028, lanzada el pasado mes de septiembre. El grupo prevé unas inversiones de más de 16.000 millones de euros en el país hasta 2028, destinando la mayor parte de la inversión a la infraestructura de redes eléctricas y gas.

El plan de inversión de la energética presidida por Ignacio Sánchez Galán se basa en el compromiso continuo de invertir, reconstruir y fortalecer la infraestructura de redes eléctricas y gas en sus 'utilities' de Nueva York y Nueva Inglaterra, que dan servicio a más de 3,4 millones de clientes.

Con más de 10,5 gigavatios (GW) de capacidad de generación en 24 estados y activos que incluyen empresas de gas y electricidad en todo el noreste, Avangrid presta servicios a más de seis millones de hogares y empresas en todo Estados Unidos.