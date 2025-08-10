EEUU: El magnate amigo de Trump prestado a la diplomacia

Sin embargo, hasta ahora los resultados fueron escasos y, recientemente, el enviado especial del presidente -en constante viaje entre Vladimir Putin y el primer ministro de Qatar, a quien persiguió en la Costa Esmeralda y en Ibiza- pareció poco claro y lúcido, creando confusión sobre las verdaderas intenciones del líder ruso para la paz en Ucrania y sin poder resolver la cuestión de Gaza.

Witkoff -acusan sus detractores- habría "malinterpretado" la solicitud rusa de "retirada pacífica" de las fuerzas ucranianas de Jersón y Zaporiyia, interpretándola como una oferta de Moscú para retirar sus propias tropas de esas mismas regiones.

En la convulsa semana de diplomacia tras bastidores después de su encuentro con Putin, Witkoff habría ofrecido a los europeos una versión diferente de la que había compartido Trump, obligando a las capitales del Viejo Continente a pedir aclaraciones.

En la teleconferencia del jueves con los socios europeos, la delegación estadounidense -compuesta por Witkoff, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente, J.D. Vance- habría aparecido "caótica y dividida", con el enviado considerado "abrumado y poco preparado". Esto habría generado cierto malestar incluso entre sus propios compañeros.

Que Witkoff no era precisamente la persona adecuada para la importante tarea que se le confió fue notado de inmediato por muchos observadores, escépticos sobre su papel destacado en la gestión de crisis internacionales, además de ocupar un cargo que no requiere aprobación del Congreso. Sin embargo, su éxito inicial al lograr traer de regreso a casa a Marc Fogel, el estadounidense encarcelado durante años en Rusia, había dejado buenas expectativas.

Ahora, sin embargo, sus "carencias" estarían saliendo a la luz, y muchos se preguntan cuánto tiempo más podrá mantener el ritmo y cuándo, o si, será reemplazado por un diplomático de mayor rango, como por ejemplo Rubio. Quienes lo conocen lo describen como un negociador "duro", pero al mismo tiempo como una persona "empática", gracias en parte a su historia personal de padre que perdió a un hijo de 22 años, Andrew, por una sobredosis en 2011.

Antes de llegar a la diplomacia, Witkoff construyó su fortuna en el sector inmobiliario, al igual que Donald Trump, de quien es amigo de larga data a pesar de la rivalidad en los campos de golf.

Ambos son neoyorquinos y se conocieron en los años 80, cuando el actual enviado trabajaba en un bufete especializado en cuestiones inmobiliarias que estaba manejando un negocio para el magnate.

Sin embargo, su primer contacto se remonta a algún tiempo antes, en una tienda de delicatessen: Trump no tenía dinero para pedir un sándwich de jamón y queso y le pidió a Witkoff que lo pagara por él. (ANSA).