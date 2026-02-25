EEUU: el magnate prepara a EEUU para un ataque, "Irán podría golpearnos"

Sin embargo, el presidente estadounidense evitó dar señales claras sobre sus intenciones en vísperas de las conversaciones de Ginebra, salvo una advertencia general de que Teherán ha desarrollado misiles capaces de atacar Europa, bases estadounidenses en la región y, en un futuro próximo, directamente a Estados Unidos

Una declaración que despertó la ira del régimen de los ayatolás, que acusó a Trump de ser un mentiroso como el megáfono del nazismo, Joseph Goebbels, mientras Washington imponía nuevas sanciones contra el petróleo y las armas iraníes

"Prefiero resolver este asunto por la vía diplomática, pero una cosa es segura: jamás permitiré que el principal patrocinador del terrorismo tenga un arma nuclear", declaró Trump ante el Congreso

En ese sentido, destacó que Teherán "ya desarrolló misiles que pueden alcanzar Europa y Estados Unidos. Pueden amenazar nuestras bases en el extranjero. Y están trabajando para construir misiles que pronto llegarán a Estados Unidos", añadió el magnate, sin dar más detalles

Según expertos, desde la guerra contra Irak de Sadam Husein en los años 80, Irán produjo un buen arsenal para poder atacar a sus enemigos a distancia, también gracias a la ayuda de China, Rusia y Corea del Norte

Se estima que Teherán posee más de 3.000 misiles, entre ellos, una amplia gama de corto alcance (SRBM) con un radio de acción de 300 a 1.000 km

También tiene misiles de mediano alcance (MRBM), con un alcance de 1.000 a 3.000 km, capaces de llegar a Europa o atacar a la armada estadounidense desplegada en Medio Oriente

Además, el programa de misiles balísticos es un área en la que el régimen iraní reiteró su intención de no ceder

"Se les advirtió que no intenten en el futuro reanudar su programa de armas, en particular las nucleares. Quieren empezar de cero, y ahora mismo persiguen sus siniestras ambiciones", insistió Trump

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní negó las afirmaciones del magnate sobre los misiles

"Lo que sea que digan sobre el programa nuclear iraní, los misiles balísticos iraníes y el número de víctimas durante los disturbios de enero, es simplemente una repetición de 'grandes mentiras'", declaró el portavoz Esmaeil Baqaei en la red social X, y acusó tanto a Washington como a Israel de ser "mentirosos profesionales"

"Repite una mentira con suficiente frecuencia y se convierte en verdad", atacó Baqaei

"Esta es una ley de propaganda acuñada por el nazi Joseph Goebbels. Esta ley ahora es utilizada sistemáticamente por el gobierno estadounidense y los especuladores de guerra que lo rodean, en particular el régimen genocida israelí, para alimentar su siniestra campaña de desinformación contra la nación iraní". (ANSA)