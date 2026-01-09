EEUU: el narco "está manejando México", Trump

"Vamos a empezar ahora a golpear en tierra. En lo que respecta a los cárteles, los cárteles están manejando México", afirmó Trump en declaraciones al canal Fox News. "Es muy triste ver lo que le ha pasado a ese país", agregó.

El mandatario no precisó el alcance ni el calendario de las nuevas acciones, pero sugirió un endurecimiento de la estrategia estadounidense contra el narcotráfico, tradicionalmente centrada en interdicciones marítimas, control fronterizo y cooperación con fuerzas locales.

Trump ha intensificado en los últimos días sus críticas al gobierno de México, al que acusa de no controlar a los poderosos y violentos cárteles que trafican grandes volúmenes de fentanilo, metanfetaminas, cocaína, heroína y marihuana hacia Estados Unidos.

El fentanilo, en particular, es señalado por Washington como el principal responsable de decenas de miles de muertes por sobredosis cada año.

Las declaraciones se producen tras la reciente operación estadounidense que derivó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, un episodio que marcó un giro más agresivo en la política exterior y de seguridad de la administración Trump en América Latina.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha planteado en reiteradas ocasiones la posibilidad de designar a ciertos cárteles como organizaciones terroristas, una medida que permitiría ampliar el margen legal para operaciones más directas y el uso de herramientas militares o de inteligencia actualmente reservadas a la lucha antiterrorista.

Funcionarios y analistas advierten que una eventual expansión de operaciones "en tierra" podría generar fricciones diplomáticas significativas y reabrir el debate sobre soberanía, cooperación bilateral y los límites del accionar estadounidense fuera de su territorio.

Además, las declaraciones de Trump vuelven a tensar la relación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien desde el inicio de su mandato defendió una política de cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, pero rechazó de plano cualquier acción unilateral o intervención extranjera en territorio mexicano.

Sheinbaum reiteró en varias oportunidades que la lucha contra el narcotráfico debe darse con respeto a la soberanía y al marco legal bilateral, una postura que contrasta con el tono cada vez más confrontativo adoptado por el mandatario estadounidense.

Ante la nueva andanada desde Washington, Sheinbaum pidió "fortalecer la comunicación" entre ambos gobiernos y explicó que había instruido al canciller Juan Ramón de la Fuente para que contactara al secretario de Estado, Marco Rubio. "De ser necesario, se reunirán", especificó.

Sheinbaum también señaló que hace apenas unos días, el propio Rubio había destacado la buena coordinación existente con México en materia de seguridad, destacando la existencia de un grupo de trabajo bilateral dedicado específicamente a abordar estos temas. (ANSA).