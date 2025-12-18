EEUU.- El 'número dos' del FBI abandonará el organismo el próximo mes

MADRID, 18 dic. 2025 (Europa Press) - El subdirector de la Policía Federal de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés), Dan Bongino, ha anunciado este miércoles que abandonará el cargo en enero de 2026, a poco de cumplir un año de su nombramiento por el presidente del país, Donald Trump. "Dejaré mi puesto en el FBI en enero. Quiero dar las gracias al presidente Trump, a la fiscal general, (Pam) Bondi y al director (del FBI, Kash) Patel por la oportunidad de servir con un propósito", ha dicho en un breve mensaje difundido en su cuenta de la red social X. Bongino, que no ha indicado los motivos de su salida, ha extendido su agradecimiento a "(sus) compatriotas estadounidenses, por el privilegio de servirles". Este exagente del Servicio Secreto estadounidense llegó al FBI en febrero de este año a petición del inquilino de la Casa Blanca para que supervisase junto a Patel el despido de cientos de funcionarios del FBI. El pasado verano, se enfrentó a miembros del Gobierno a cuenta del caso del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, después de que hubiese presionado públicamente al Departamento de Justicia para que publicase más pruebas con el difunto condenado por tráfico sexual, llegando a sugerir que se estaba tratando de un encubrimiento, según recoge la cadena de televisión CBS. El pasado agosto, el fiscal general de Misuri, Andrew Bailey, fue nombrado por Trump para compartir el cargo de codirector del FBI junto a Bongino.