EEUU: El Pentágono amenaza a los Scouts: "basta de valores woke"

El jefe del Pentágono advirtió a los ex Boy Scouts of America: cambien de rumbo y de valores o perderán nuestro apoyo.

La advertencia llega antes del National Jamboree, el tradicional encuentro scout que se celebra cada cuatro años en West Virginia con el respaldo de la Guardia Nacional y otras fuerzas armadas.

Si la asociación no se ajusta a las exigencias de Hegseth de un retorno a los orígenes, podría perder el acceso a instalaciones militares, poniendo en riesgo la propia organización.

"Vuelvan inmediatamente a Dios y a la patria", advirtió el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, acusando a la asociación de haber "perdido el rumbo" al abrirse a la inclusividad.

No está claro si entre las exigencias de Hegseth figura el regreso a una organización solo para varones.

"Por años los líderes de Scouting America están tomando decisiones contrarias a los valores de esta administración y del Departamento de Guerra, entre ellos los principios de diversidad, equidad e inclusión. Esto es inaceptable", agregó.

Scouting America está desde hace tiempo en la mira del secretario de Defensa, paladín de la cruzada de la administración contra los valores "woke" (una forma de protesta no violenta que permite empoderar a grupos históricamente marginalizados de la sociedad).

Desde que abrió la participación a las niñas y cambió su nombre para reflejar una mayor inclusividad, la asociación se convirtió en uno de los blancos de las duras críticas de Hegseth.

En noviembre, el jefe del Pentágono había hecho circular en el Congreso un documento en el que proponía retirar el apoyo a los Scouts, tradicionalmente una importante cantera de reclutamiento para las fuerzas armadas estadounidenses.

En aquella ocasión los criticó por "crear confusión de género" y por atacar un "espacio reservado a los chicos".

Declaraciones duras que sorprendieron a Scouting America y la llevaron a polemizar con el Pentágono.

La asociación, sin embargo, ha cambiado ahora el tono y, ante la nueva advertencia, se comprometió a proporcionar más detalles sobre sus políticas al Departamento de Defensa.

Mientras se esperan esas comunicaciones, el Pentágono, en colaboración con la Guardia Nacional, ya estaría delineando planes para cortar los vínculos. (ANSA).