EEUU: El Pentágono prohibirá celulares en escuelas de bases militares

La disposición bipartidista, conocida como Ley REFOCUS DoDEA, fue impulsada por el senador republicano Jim Banks y la senadora demócrata Elissa Slotkin, ambos integrantes del Comité de las Fuerzas Armadas. El objetivo es mejorar los resultados educativos de los hijos de los miembros del servicio y reducir distracciones en el aula.

En declaraciones a ABC News, Banks sostuvo que la iniciativa tiene implicancias directas en la seguridad nacional, al señalar que la calidad educativa influye en la retención de personal militar.

Actualmente, más de 65.000 estudiantes asisten a 161 escuelas en bases estadounidenses ubicadas en 11 países, siete estados y dos territorios. (ANSA).