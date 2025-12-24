EEUU: El pozo de Powerball alcanza US$1.700 millones antes de Navidad

El sorteo previsto para el miércoles será el número 47 consecutivo sin un ganador del premio mayor, el período más largo sin adjudicación desde que existe Powerball, informó la organización. El valor en efectivo del pozo se estima en US$781,3 millones.

Según datos oficiales, el premio mayor solo fue ganado una vez en Nochebuena, en 2011, y en cuatro ocasiones el día de Navidad. Las probabilidades de acertar el jackpot son de 1 en 292,2 millones.

Los boletos cuestan US$2 y se venden en 45 estados, además del Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. (ANSA).