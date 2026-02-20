EEUU: El riesgo de US$200.000 en reembolsos

Más de 1.000 empresas han presentado una demanda impugnando los aranceles de Trump y, con la decisión de los tribunales, ahora esperan recuperar su dinero.

Al calificar los aranceles de ilegales, el Tribunal Supremo no abordó los reembolsos, que, según los expertos, serán objeto de disputas legales. "Pasaron meses redactando el fallo y ni siquiera mencionaron los reembolsos. Me imagino que será un litigio de cinco años", lamentó Trump, insinuando una dura batalla para las empresas, incluyendo gigantes como CostCo y EssilorLuxottica.

El rechazo de la Corte Suprema también pone en riesgo las finanzas públicas estadounidenses, recortando importantes ingresos fiscales necesarios para reducir el déficit.

En noviembre, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), el organismo independiente encargado de elaborar análisis económicos para el Congreso, estimó que los ingresos arancelarios reducirían el déficit federal en al menos US$2,5 billones entre 2025 y 2035.

El impacto en la deuda, en cambio, sería de alrededor de US$3 billones, incluyendo la reducción del pago de intereses.

Por lo tanto, esto supone un duro golpe para la agenda del presidente, que pone en peligro el cumplimiento de una de sus principales promesas de campaña: sanear el presupuesto y reducir el déficit y la deuda que cada vez lastran más la economía (ANSA)