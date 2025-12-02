EEUU.- El sospechoso del tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional de EEUU se declara inocente

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El hombre acusado de disparar contra dos miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos, en un ataque en las proximidades de la Casa Blanca que se saldó con un muerto y un herido, se ha declarado inocente en una comparecencia en la que ha participado desde el hospital de forma virtual.

Ramanulá Lakanwal, ciudadano afgano de 29 años, ha sido acusado formalmente en el Tribunal Superior de Washington DC de un cargo de asesinato, dos de agresión con intención de matar y uno de posesión de arma de fuego durante un acto violento, de los que se ha declarado inocente.

El sospechoso se encuentra actualmente en el hospital recuperándose de las heridas de bala que sufrió cuando otro miembro de la Guardia Nacional le disparó durante el incidente. Desde la cama, donde estaba acostado cubierto con una manta, se ha quejado de los dolores que sufre, según recoge la cadena de televisión estadounidense ABC.

La semana pasada Lakanwal —que colaboró con el Gobierno estadounidense en Afganistán— disparó contra dos agentes de la Guardia Nacional a escasas manzanas de la Casa Blanca, que quedaron en estado crítico, si bien una de ellas sucumbió posteriormente a las heridas sufridas.