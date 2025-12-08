EEUU.- El Supremo de EEUU deja entrever que permitirá a Trump que despida a expertos de agencias independientes

MADRID, 8 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El Tribunal Supremo de Estados Unidos se ha posicionado en principio a favor del presidente del país, Donald Trump, para permitirle que despida a expertos de agencias independientes como ocurrió con la excomisionada de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, la abogada Rebecca Slaughter, a quien Trump cesó de su cargo en marzo por "inconsistencias con la política de la Administración", explicó en su momento la Casa Blanca.

A la espera de una resolución definitiva sobre la cuestión, posiblemente a mediados del año que viene, los seis jueces que conforman la mayoría conservadora de más alta instancia judicial del país se han declarado inicialmente en contra de los argumentos presentados este lunes por el abogado de Slaughter, Amit Agarwal, contra el despido de su representada.

Por ejemplo, el magistrado conservador Brett Kavanaugh ha aducido que las agencias independientes, hoy en día, operan con excesivo margen de maniobra y no rinden cuentas al pueblo estadounidense.

Además, precedentes como el caso Humphrey vs. EEUU de 1935, que obligan al presidente a pedir el permiso del Congreso a tomar tal decisión, han quedado completamente desactualizados y se referían a agencias que, al contrario que la CFC, no tenían apenas poder ejecutivo.

Otro conservador, Neil Gorsuch, ha estimado que estas agencias están asumiendo tantas competencias que existe el peligro de que la propia estructura del Gobierno federal quede desarticulada. "Mañana, en lugar de los Departamentos de Interior, etcétera, podríamos encontrarnos con una comisión de trabajo, otra de educación y otra de medio ambiente", ha indicado.

La minoría liberal ha manifestado su alarma ante la posibilidad de que el Supremo vuelva a inclinarse a favor de Trump, como ha ocurrido ya en varias ocasiones. Para la jueza Elena Kagan la postura de la administración Trump implicaría "un poder masivo, incontrolado y sin restricciones en manos del presidente".