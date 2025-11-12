EEUU.- El Supremo de EEUU mantiene suspendidos los pagos de las ayudas alimentarias antes del viernes

MADRID, 12 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido extender hasta la última hora del jueves la suspensión "de emergencia" de la orden judicial que obligaba al Gobierno a cubrir los gastos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).

La corte ha fallado a favor de la Administración de Donald Trump, manteniendo en suspenso los cupones de alimentos de noviembre de los que dependen aproximadamente 42 millones de personas durante dos días más, mientras la Cámara de Representantes se prepara para votar en los próximos días el paquete de financiación recientemente aprobado por el Senado.

De obtener el apoyo, el paquete pondría fin al cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos y restablecería el SNAP, resolviendo la batalla judicial sin necesidad de la intervención del Supremo, según recoge el diario digital The Hill.

La corte ha tomado esta decisión pese a la oposición de la jueza Ketanji Brown Jackson, designada por el expresidente Joe Biden y quien recibió el recurso presentado por la Administración Trump. La magistrada disintió públicamente y votó a favor de la reanudación de pagos al SNAP, en un giro de postura puesto que la semana pasada apoyó su interrupción temporal hasta este martes.

Un tribunal federal de Rhode Island había dictaminado que el Gobierno de Trump actuaba ilegalmente, por lo que le ordenó agotar un fondo de contingencia de US$5.000 millones (4.300 millones de euros) para el mencionado programa, si bien este monto es insuficiente para cubrir los pagos de noviembre que, según The Hill, se estiman en US$9.000 millones (7.770 millones de euros).