EEUU: el teléfono dorado de Trump sigue sin aparecer

Cuando la Organización Trump lanzó en junio pasado su propio servicio de telefonía móvil, Trump Mobile, el proyecto incluía como pieza central el anuncio de un nuevo smartphone bautizado T1, con un diseño bañado en oro y un precio estimado de US$500, considerablemente más bajo que los últimos modelos de iPhone de Apple, que se venden entre US$800 y US$1200. En ese momento, la compañía apuntaba a un lanzamiento del dispositivo entre agosto y septiembre.

Trump Mobile presentó inicialmente el T1 como un teléfono que sería "diseñado y construido en Estados Unidos para clientes que esperan lo mejor". Sin embargo, tanto el calendario de lanzamiento como las ambiciones de fabricación nacional comenzaron a diluirse con el paso de los meses, incluso cuando la empresa continuó aceptando depósitos de US$100 para reservar el equipo.

Poco después del anuncio, Trump Mobile dejó de describir al T1 como un teléfono fabricado en Estados Unidos y pasó a promocionarlo de forma más ambigua como un producto "orgullosamente estadounidense". En la actualidad, el sitio web de la compañía habla de un diseño con "orgullo estadounidense", sin ofrecer mayores precisiones sobre su lugar de producción.

Analistas del sector señalaron que el cambio de discurso reflejaría el reconocimiento de que Estados Unidos carece de la cadena de suministro y la logística necesarias para fabricar un smartphone por menos de US$1000, los mismos obstáculos que hicieron inviable que Apple trasladara la producción de sus iPhone desde China e India, como había reclamado Trump durante su presidencia.

Hacia finales del verano boreal, Trump Mobile también se volvió más imprecisa sobre la fecha de disponibilidad del T1, aunque siguió asegurando que el teléfono sería entregado a quienes abonaron el depósito antes de que finalice 2025. En el sitio web oficial, la fecha de lanzamiento continúa figurando simplemente como "más adelante este año".

Según informó el Financial Times, un representante del servicio de atención al cliente de Trump Mobile indicó recientemente que el teléfono se enviaría a finales de enero, atribuyendo el retraso al cierre del gobierno federal estadounidense durante 43 días el año pasado.

Para los analistas, la prolongada ausencia del T1 no resulta sorprendente. "Siempre fuimos bastante escépticos respecto de este teléfono", afirmó Francisco Jerónimo, analista de International Data Corp. "Probablemente estén descubriendo que es más difícil construir un teléfono de lo que pensaban. Veremos si finalmente este producto llega a existir o no".

Mientras el T1 permanece en suspenso, Trump Mobile sí comercializa su servicio inalámbrico por US$47,45 mensuales, una cifra que hace referencia a los mandatos 45 y 47 de Trump como presidente. Para los clientes que buscan un smartphone de disponibilidad inmediata, la compañía también vende iPhones reacondicionados y modelos Galaxy de Samsung, con precios que oscilan entre US$370 y US$630. (ANSA).