EEUU: El WSJ critica a Trump por el choque con la Fed

"Los estadounidenses eligieron a Donald Trump para reducir la inflación y el presidente, junto con los republicanos, tiene diez meses antes de las elecciones para demostrar que ha logrado avances", señala el diario financiero.

En ese marco, advierte que "provocar una controversia con la Reserva Federal y con el mercado de bonos sobre un asunto que los votantes consideran irrelevante es una maniobra política imprudente".

La crítica se produce en medio de una creciente presión de Trump sobre la Fed, a la que acusa de mantener una política monetaria demasiado restrictiva que, según sostiene, frena la actividad económica y perjudica a hogares y empresas.

Powell, en tanto, ha defendido reiteradamente la independencia del banco central y la necesidad de sostener tasas elevadas hasta que la inflación retorne de manera sostenida al objetivo del 2%.

En los últimos meses, las tensiones entre la Casa Blanca y la Reserva Federal se han intensificado, alimentando inquietud en los mercados sobre el respeto a la autonomía de la institución monetaria.

Para el Wall Street Journal, una escalada en este enfrentamiento podría aumentar la volatilidad financiera y dañar la credibilidad económica de Estados Unidos en un momento sensible del ciclo económico. (ANSA).