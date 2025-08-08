EEUU eleva a US$50 millones recompensa por información que lleve a captura de Maduro

7 ago (Reuters) - Estados Unidos ofrece una recompensa de US$50 millones por información que conduzca al arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo el jueves la fiscal general, Pam Bondi.

En un video publicado en X, Bondi acusó a Maduro de colaborar con grupos como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.

Estados Unidos ofrecía anteriormente una recompensa de US$25 millones por información relacionada con Maduro.

El canciller de Venezuela, Yván Gil, escribió en Telegram que el anuncio es "la cortina de humo más ridícula que hemos visto".

"Mientras nosotros desmontamos las tramas terroristas que se orquestan desde su país, esta señora sale con un circo mediático para complacer a la ultraderecha derrotada de Venezuela", dijo Gil. "La dignidad de nuestra patria no está en venta. Repudiamos esta burda operación de propaganda política", agregó.

En febrero, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó formalmente al grupo criminal venezolano Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera, junto con la MS-13 y varios cárteles mexicanos. (Información de Christian Martínez. Reporte adicional de Vivian Sequera y Deisy Buitrago en Caracas Editado en español por Javier Leira)