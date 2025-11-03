EEUU elogió la contribución de España a la OTAN pese a las amenazas de Trump, según ministra española

Estados Unidos elogió la contribución de España a la OTAN, reveló el lunes la ministra española de Defensa, pese a las palabras del presidente Donald Trump sugiriendo expulsar al país de la alianza por no cumplir su objetivo de gasto militar.

La semana pasada, Estados Unidos anunció la retirada de algunas tropas de Europa del Este de la alianza, en la primera línea frente a Rusia durante la invasión de Ucrania.

En esa ocasión el Pentágono afirmó que el contingente español en la zona desempeña "un papel esencial y fundamental para la defensa de Europa y para las políticas de disuasión y defensa", dijo la ministra española de Defensa, Margarita Robles, durante un foro de seguridad en Madrid.

El Pentágono "felicitó a España" por contribuir "al refuerzo de la Alianza Atlántica" y por sus más de 700 militares desplegados en Letonia, añadió.

"Frente a los que quieren decir que España no es un aliado comprometido, España es un aliado comprometido (...) y eso la semana pasada lo reconoció el Departamento de la Guerra, el Pentágono de Estados Unidos", aseguró la ministra.

Esta declaración contrasta con los comentarios de Trump, que amenazó con expulsar e imponer un "castigo" arancelario a España porque el año pasado fue el país de la OTAN con menor gasto en defensa en términos relativos.

En junio, los países de la OTAN acordaron aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB durante la próxima década bajo la presión de Trump, que puso en duda el compromiso de Estados Unidos con la seguridad europea.

