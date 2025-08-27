EEUU: Emisarios de Trump en Groenlandia, ira de Dinamarca

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca convocó al encargado de negocios estadounidense, el diplomático más alto de Estados Unidos en el país, tras las revelaciones de la televisión pública danesa DR sobre "operaciones de influencia" llevadas a cabo en el territorio autónomo por al menos tres ciudadanos norteamericanos, vinculados al entorno de Donald Trump.

Se sospecha de una campaña para alterar el clima político y el consenso en la isla, impulsándola hacia la secesión y el paso a Estados Unidos.

"Cualquier intento de injerencia en los asuntos internos del Reino será, por supuesto, inaceptable", afirmó el ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Rasmussen, al anunciar la convocatoria.

Según DR, los servicios de inteligencia daneses habrían identificado la presencia de "al menos tres" personas en Groenlandia trabajando para crear una fractura con Dinamarca.

La emisora también afirmó conocer los nombres de los tres, subrayando su cercanía a Trump. Sin embargo, no aclaró si actúan bajo mandato directo de la Casa Blanca o por iniciativa propia.

Uno de ellos habría viajado a la isla para reuniones y para elaborar una lista de posibles aliados de los intereses estadounidenses, instando a "señalar casos que puedan perjudicar la imagen de Dinamarca en los medios estadounidenses".

Los otros dos estarían trabajando en la creación de redes de contactos con políticos y empresarios.

En mayo, el diario Wall Street Journal informó que la administración Trump habría solicitado a los servicios de inteligencia intensificar la recolección de información sobre Groenlandia, el independentismo y los sentimientos en la isla respecto a una posible presencia económica estadounidense.

"No se espía a un aliado", respondió irritada Copenhague.

Esta no es la primera vez que Groenlandia entra en la agenda de Trump. Ya en 2019 lanzó la idea -calificada de "absurda" por la primera ministra, Mette Frederiksen- de "comprar" la isla.

De regreso a la Casa Blanca, volvió a centrar la atención en la región, reivindicando su valor estratégico y la "necesidad" para la seguridad nacional de Estados Unidos. Tanto Nuuk, la capital inuit, como Copenhague dejaron claro en varias ocasiones que la isla no está en venta.

Groenlandia goza de una amplia autonomía, dejando a Copenhague solo las decisiones sobre política exterior, monetaria y de seguridad.

Puede separarse de Dinamarca mediante un referéndum, pero una reciente encuesta (del instituto Verian para Berlingske y Sermitsiaq) mostró que el 85% de los habitantes no desea ser parte de Estados Unidos.

Con una vasta extensión de hielo, 2,1 millones de kilómetros cuadrados de superficie (siete veces Italia), está habitada por apenas 56.000 personas y alberga ricos yacimientos de tierras raras y minerales críticos, decisivos para la transición energética y la industria de alta tecnología.

Además, alberga la base aérea estadounidense de Pituffik/Thule, crucial para el sistema de defensa antimisiles y de vigilancia en el Ártico.

Su importancia estratégica se acentúa aún más considerando que Rusia, bajo el mando del presidente Vladimir Putin, intensificó su presencia militar en el Ártico, fortaleciendo bases y rompehielos, y reclamando porciones crecientes de plataforma continental. Hace pocos días, la administración Trump bloqueó un proyecto de US$1500 millones para el parque eólico Revolution Wind, desarrollado con el grupo danés Orsted y que estaba cerca de completarse, en una medida que se ha interpretado como una represalia ante las crecientes tensiones con Copenhague. (ANSA).