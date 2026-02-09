EEUU emite directrices para buques que transitan por estrecho de Ormuz por alza de tensión con Irán

9 feb (Reuters) - Estados Unidos emitió el lunes nuevas directrices para los buques comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz, una ruta marítima crucial para el suministro de petróleo de Oriente Medio, en un momento en que aumenta la tensión entre Washington y Teherán por el programa nuclear iraní.

Irán ha amenazado en el pasado con cerrar el estrecho de Ormuz, parte del cual se encuentra dentro de sus aguas territoriales, y en ocasiones ha apresado buques mercantes y petroleros que transitaban por la zona alegando contrabando.

La Administración Marítima del Departamento de Transporte de Estados Unidos aconsejó a los buques mercantes con bandera estadounidense que se mantuvieran lo más lejos posible de las aguas territoriales de Irán y que, en caso de que se les solicite, rechacen verbalmente el permiso de las fuerzas iraníes para abordar, según las directrices.

"Se recomienda que los buques comerciales con bandera estadounidense que transiten por estas aguas se mantengan lo más lejos posible de las aguas territoriales de Irán sin comprometer la seguridad de la navegación", según las directrices publicadas en su sitio web.

También se indica que las tripulaciones no deben resistirse por la fuerza a las tropas iraníes si estas abordan el buque.

"Si las fuerzas iraníes abordan un buque mercante con bandera estadounidense, la tripulación no debe resistirse por la fuerza al grupo de abordaje", se indica.

El máximo diplomático iraní dijo el viernes que las conversaciones nucleares con Estados Unidos, mediadas por Omán, habían tenido un buen comienzo y estaban llamadas a continuar, en unas declaraciones que podrían ayudar a disipar la preocupación de que el fracaso de las negociaciones pudiera empujar a Oriente Medio hacia la guerra.

Aunque ambas partes han manifestado su disposición a reactivar la diplomacia sobre la prolongada disputa nuclear de Teherán con Occidente, Washington ha dicho que también quiere que las conversaciones abarquen los misiles balísticos de Irán, el apoyo a los grupos armados de la región y los derechos humanos.

El presidente Donald Trump aumentó la presión sobre Irán el viernes con un decreto que impone un arancel del 25% a las importaciones de cualquier país que compre "directa o indirectamente" productos de Irán, cumpliendo así la amenaza que hizo el mes pasado. (Reporte de Richard Valdmanis, Editado en Español por Manuel Farías)