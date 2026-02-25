EEUU emite directrices sobre licencias para la reventa de petróleo venezolano para su uso en Cuba

WASHINGTON, 25 feb (Reuters) - El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el miércoles que aplicará una política favorable a las solicitudes de licencias específicas que busquen autorización para la reventa de petróleo de origen venezolano para su uso en Cuba, según las directrices publicadas en el sitio web de la cartera.

La política favorable de concesión de licencias se dirige a las transacciones que apoyan al pueblo cubano, incluido el sector privado, según se indicó, mientras que las transacciones que involucran o benefician al Ejército cubano u otras instituciones gubernamentales no estarían cubiertas. (Reporte de Bhargav Acharya; redacción de Daphne Psaledakis; edición de Costas Pitas; editado en español por Ricardo Figueroa)