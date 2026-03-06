EEUU emite licencia que autoriza la venta de oro venezolano

WASHINGTON (AP) — Estados Unidos emitió el viernes una licencia que autoriza realizar transacciones con Minerven, la empresa estatal venezolana de minería de oro, en la señal más reciente de la intención del gobierno del presidente Donald Trump de ejercer un mayor control sobre los recursos naturales de ese país

La licencia se emitió después de que el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, se reuniera esta semana en Venezuela con la presidenta interina Delcy Rodríguez, así como con representantes de más de dos docenas de empresas mineras y de minerales de Estados Unidos. Muchas de ellas operaron anteriormente en Venezuela

Burgum manifestó que el gobierno de Venezuela dio garantías de seguridad a las compañías mineras interesadas en invertir en el país, donde las zonas ricas en minerales han estado controladas por guerrilleros, pandillas y otros grupos ilegales durante mucho tiempo

Según la licencia, las personas y empresas de Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba no están autorizadas a celebrar contratos con Minerven

El gobierno de Trump busca protegerse frente al control de China sobre minerales críticos, algunos de los cuales abundan en Venezuela. La licencia pretende impulsar el plan del gobierno para enderezar el rumbo del país, que ha atravesado problemas durante mucho tiempo, tras la captura del entonces presidente Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos hace dos meses

En otro frente relacionado con los recursos naturales, Estados Unidos tomó medidas recientemente para asumir la propiedad legal de un petrolero sancionado y de casi 2 millones de barriles de petróleo incautados frente a la costa de Venezuela en diciembre. Rodríguez firmó en enero una ley que abrió el sector petrolero de Venezuela a la privatización

___

García Cano informó desde Caracas, Venezuela

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa