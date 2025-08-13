EEUU emite sanciones contra la trama de fraude de un cártel mexicano en Puerto Vallarta

13 ago (Reuters) - El Gobierno de Estados Unidos impuso el miércoles sanciones contra personas y empresas con sede en Puerto Vallarta o sus alrededores acusadas de llevar a cabo estafas relacionadas a propiedades de tiempo compartido en nombre del cártel mexicano Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los departamentos del Tesoro y de Estado afirmaron que las estafas, que a menudo se realizaban a través de centros de llamadas atendidos por teleoperadores que hablaban inglés y se hacían pasar por agentes, abogados o funcionarios del gobierno, defraudaban a ciudadanos estadounidenses cobrándoles tasas e impuestos por adelantado bajo falsos pretextos.

Según el Tesoro, el cártel obtenía información sobre los propietarios estadounidenses de multipropiedad en México a través de personas con información privilegiada en los complejos turísticos y utilizaba estos datos para perpetrar estafas de reventa, realquiler e inversión.

Según datos del FBI, las víctimas habrían perdido casi US$300 millones en esquemas de fraude de propiedades de tiempo compartido en México entre 2019 y 2023.

Las sanciones apuntan a activos de cuatro individuos mexicanos y 13 compañías mexicanas utilizadas para apoyar la empresa del cártel, dijo el Tesoro.

"Vamos por cárteles de drogas terroristas como el cartel de Jalisco Nueva Generación que están inundando nuestro país con fentanilo", dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

"Bajo la dirección del presidente Trump, continuaremos nuestro esfuerzo para erradicar por completo la capacidad de los cárteles para generar ingresos, incluidos sus esfuerzos para aprovecharse de los estadounidenses mayores a través del fraude de tiempo compartido", agregó Bessent.

Estados Unidos considera al cartel Jalisco Nueva Generación una organización terrorista extranjera y responsable de una parte significativa del fentanilo y otras drogas ilegales que entran al país.

(Reporte de Benjamín Mejías Valencia, editado en español por Natalia Ramos)