EEUU emite una licencia que autoriza la exploración y producción de petróleo y gas en Venezuela: Tesoro

10 de febrero (Reuters) -

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el martes una licencia general que autoriza el suministro de bienes, tecnología, software o servicios estadounidenses para la exploración, el desarrollo y la producción de petróleo y gas en Venezuela. Este permiso, largamente esperado, podría contribuir al aumento de la producción en el país.

Washington ha estado flexibilizando las sanciones impuestas a la industria petrolera venezolana en 2019, desde que las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente Nicolás Maduro a principios de enero. Esto condujo al gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que poco después acordó un acuerdo emblemático de suministro de petróleo por US$2.000 millones con Washington.

Las empresas de perforación petrolera necesitan autorización estadounidense para utilizar equipos especializados en Venezuela e importar las plataformas necesarias para ampliar la producción petrolera del país, que actualmente se sitúa en casi un millón de barriles diarios (bpd).

La licencia exige que cualquier contrato para las transacciones autorizadas que se firmen con el Gobierno venezolano o la estatal PDVSA debe cumplir con las leyes estadounidenses, y las disputas se resolverán en Estados Unidos.

Los pagos a cualquier entidad sancionada deben realizarse a un fondo supervisado por Estados Unidos, según la licencia que también señala que no autoriza "la formación de nuevas empresas mixtas u otras entidades en Venezuela para explorar o producir petróleo o gas".

Se autorizaron las transacciones para mantener las operaciones de petróleo o gas, incluyendo la reparación de equipos para la exploración o producción.

Funcionarios estadounidenses han elaborado un ambicioso plan de reconstrucción de US$100.000 millones para la industria petrolera de Venezuela, que se espera permita la expansión de productores extranjeros y la entrada de nuevos participantes, incluyendo proveedores de servicios petroleros.

Washington otorgó previamente varias licencias generales para facilitar la exportación, el almacenamiento, la importación y la venta de petróleo desde Venezuela. Muchos socios y clientes de PDVSA, incluyendo a los productores Chevron, Repsol y ENI, y la refinería Reliance Industries, también han solicitado licencias individuales para ampliar la producción o las exportaciones.

La gran cantidad de solicitudes individuales al gobierno estadounidense ha retrasado el avance de los planes para expandir las exportaciones e impulsar la inversión en el país, según informaron fuentes.

(Reporte de Marianna Parraga)