EEUU emitirá pronto licencia que levantará algunas sanciones a industria petrolera Venezuela: fuentes

Por Marianna Parraga y Jarrett Renshaw

HOUSTON/WASHINGTON, 27 ene (Reuters) - Funcionarios estadounidenses están trabajando para emitir pronto una licencia general que levantaría algunas sanciones al sector energético de Venezuela, dijeron el martes tres fuentes, un cambio con respecto a un plan anterior de conceder exenciones individuales a las sanciones para las empresas que buscan hacer negocios en el país

Tras la captura del presidente Nicolás Maduro a principios de este mes por fuerzas especiales de Estados Unidos, funcionarios han dicho que Washington suavizaría las sanciones impuestas a Venezuela para facilitar un acuerdo de suministro de petróleo de 2.000 millones de dólares entre los países, y un ambicioso plan de reconstrucción de 100.000 millones de dólares de la industria del sector de la nación sudamericana

Muchos socios y clientes de PDVSA, entre ellos la estadounidense Chevron, han solicitado licencias individuales en las últimas semanas para ampliar la producción y las exportaciones de petróleo del miembro de la OPEP

El volumen de solicitudes individuales al gobierno estadounidense ha retrasado el progreso en los planes para ampliar las exportaciones y conseguir que la inversión se mueva rápidamente en el país, dijeron las fuentes

El Departamento del Tesoro y la Casa Blanca no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios

(Reporte de Marianna Parraga y Jarrett Renshaw; Editado en español por Javier Leira)