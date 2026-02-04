EEUU emitirá pronto una licencia general para la producción de petróleo en Venezuela: fuentes

*

Según fuentes, la licencia podría expedirse esta misma semana.

Trump quiere que las empresas estadounidenses inviertan en la producción venezolana.

Las empresas de servicios petroleros quieren licencias para utilizar equipos.

Por Marianna Parraga, Jarrett Renshaw y ⁠Valerie Volcovici

WASHINGTON/HOUSTON, 3 feb (Reuters) -

El Gobierno de Estados ⁠Unidos está trabajando para emitir esta misma semana una licencia general que permita a las empresas producir petróleo y gas en Venezuela, ya que Washington busca fomentar la expansión de la producción en este país miembro de la OPEP desde ⁠la captura ‌de su presidente, ​según informaron a Reuters tres fuentes cercanas al asunto.

La medida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro autorizará a ​las empresas a explorar y extraer petróleo crudo y gas natural, según las fuentes. La OFAC ya autorizó a

las empresas estadounidenses a ‌vender, almacenar y refinar petróleo venezolano en una primera licencia general emitida el mes ‌pasado, y el martes también emitió una licencia separada ​que permite la venta de diluyentes estadounidenses

necesarios para procesar variedades de crudos venezolanos.

"El equipo del presidente está trabajando sin descanso para garantizar que las empresas petroleras puedan invertir en la infraestructura petrolera de Venezuela. Estén atentos", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, cuando se le preguntó sobre los planes para una licencia.

El presidente Donald Trump ha dicho que Estados Unidos tiene la intención de controlar las ventas y los ingresos petroleros de Venezuela de forma indefinida desde que las fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en un ataque en Caracas el 3 de enero.

Trump dijo que quiere que las empresas petroleras estadounidenses inviertan finalmente 100.000 millones ⁠de dólares para restaurar la industria energética de Venezuela a sus máximos históricos de producción y que los beneficios se repartan entre los venezolanos, Estados Unidos y las empresas.

DESAFÍOS ​PARA LA INVERSIÓN

La industria petrolera de Venezuela ha estado controlada por el Estado durante dos décadas, desde que el Gobierno expropió los activos de empresas extranjeras, entre ellas las gigantes estadounidenses Exxon Mobil

y ConocoPhillips. Chevron Corp es la única gran empresa estadounidense que ha mantenido operaciones continuas en el país, como socio de la empresa energética estatal PDVSA.

Sin embargo, una reforma radical aprobada en Venezuela la semana pasada otorgará autonomía a los productores petroleros extranjeros, al tiempo que reducirá los impuestos y fomentará nuevas inversiones.

Aunque algunas empresas han mostrado un gran interés en explotar las reservas de crudo de Venezuela, ⁠consideradas las mayores del mundo, los principales directores ejecutivos han advertido de que necesitarían contar con marcos legales sólidos y un entorno político estable ​antes de tomar decisiones sobre cualquier proyecto a largo plazo.

La producción actual de petróleo de Venezuela, inferior a un millón de barriles diarios, ha descendido drásticamente desde el máximo de unos 3 millones de barriles diarios, tras décadas de mala gestión, falta de inversión y sanciones.

Mientras tanto, las empresas de servicios petroleros han estado reclamando licencias para ‍utilizar taladros de perforación clave que ya se encuentran en el país y para traer plataformas y equipos especializados, medidas que se consideran un primer paso crucial para revitalizar la producción. Las empresas estadounidenses SLB , Baker Hughes y Weatherford tienen licencias vigentes que no permiten la operación o expansión de plataformas.

En diciembre, Venezuela solo contaba con dos plataformas de perforación activas, según el informe de Baker Hughes sobre el recuento internacional de plataformas.

La mayor parte del equipo de perforación comprado por PDVSA a países ​como China en los últimos años necesita reparaciones importantes, según fuentes de la empresa.

Mientras tanto, Washington y Caracas acordaron el mes pasado un acuerdo inicial para vender 50 millones de barriles de petróleo venezolano, con las empresas comerciales europeas Vitol y Trafigura comercializando el suministro. Las exportaciones de petróleo venezolano aumentaron a unos 800.000 barriles diarios en enero, desde los ‍498.000 barriles diarios de diciembre, según datos de transporte marítimo. (Reportaje de Marianna Párraga en Houston, Jarrett Renshaw y Valerie Volcovici en Washington)