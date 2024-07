EEUU: Empleados de proveedor de alojamiento para niños migrantes cometieron abusos sexuales y acoso

AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Empleados del mayor proveedor de centros de acogida en Estados Unidos para niños migrantes que viajaron sin compañía de un adulto han abusado y acosado sexualmente de los menores a su cargo en repetidas ocasiones durante los últimos ocho años, afirmó el Departamento de Justicia.

Los empleados de Southwest Key, incluidos supervisores, han violado, tocado o solicitado sexo e imágenes de desnudos a los menores bajo su cuidado desde al menos 2015, alegó el departamento en una demanda presentada el miércoles. Por lo menos dos empleados han sido acusados desde 2020, según la denuncia.

Southwest Key, con sede en Austin, es el mayor proveedor de centros de acogida para niños migrantes no acompañados y opera bajo contratos otorgados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés). Cuenta con 29 albergues para niños migrantes —17 en Texas, 10 en Arizona y dos en California—con capacidad para 6.350 menores. El centro de acogida más grande del grupo se encuentra en Brownsville y tiene capacidad para 1.200 personas.

El HHS informó que, al 31 de mayo, había 7.762 niños en todas sus instalaciones contratadas, de acuerdo con los datos más recientes en su sitio web, sin desglosar las cifras por centro de acogida o proveedor. La agencia se negó a decir cuántos niños estaban actualmente bajo el cuidado de Southwest Key o si el departamento sigue asignando niños a su cuidado.

La demanda, la cual proporcionó detalles de algunos de los presuntos abusos, señala que las autoridades recibieron más de 100 informes de abuso o acoso sexual en los albergues del proveedor desde 2015.

Entre las acusaciones detalladas en la demanda se incluyen: Un empleado “abusó sexualmente en repetidas ocasiones” de tres niñas de 5, 8 y 11 años en el centro de acogida Casa Franklin de El Paso, Texas. La niña de 8 años declaró a los investigadores que el trabajador “entraba repetidamente en sus dormitorios a mitad de la noche para tocar su ‘zona íntima’, y las amenazaba con matar a sus familiares si revelaban los abusos”.

La demanda también afirma que un empleado del centro de acogida del proveedor en Tucson, Arizona, llevó a un niño de 11 años a un hotel y le pagó para que realizara actos sexuales durante varios días en 2020.

Los niños eran amenazados con violencia contra ellos o sus familiares si denunciaban los abusos, según la demanda. La querella añade que los testimonios de las víctimas revelan que, en algunos casos, el personal sabía de los abusos y no los denunciaba o los ocultaba.

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, dijo el jueves que la denuncia “plantea serias preocupaciones sobre los patrones (de conducta) o las prácticas” de Southwest Key. “El HHS tiene una política de tolerancia cero hacia todas las formas de abuso sexual, acoso sexual, comportamiento sexual inapropiado y discriminación”, dijo en un comunicado.

La demanda se presentó menos de tres semanas después de que un juez federal accedió a la petición del Departamento de Justicia de levantar la supervisión judicial especial sobre el cuidado de los niños migrantes no acompañados por parte de Salud y Servicios Humanos. El gobierno del presidente Joe Biden argumentó que las nuevas normas de seguridad para la custodia de niños migrantes hacían innecesaria la supervisión judicial especial, la cual se implementó por primera vez hace 27 años.

La compañía no respondió de inmediato a un mensaje de The Associated Press en busca de comentarios.

___

Este despacho ha sido editado para corregir que las cifras del Departamento de Salud y Servicios Humanos son de los niños que se encuentran en todos sus centros de acogida, no sólo en los de Southwest Key.

AP