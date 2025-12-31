EEUU: En 2025, el número más alto de ejecuciones capitales

En su primer día de regreso a la Casa Blanca, el 20 de enero, el presidente estadounidense emitió una orden ejecutiva llamada "Reinstauración de la pena de muerte". El mensaje de Trump se transmitió a través del Departamento de Justicia, que autorizó más de 20 nuevas acusaciones de pena capital este año.

Florida se tomó en serio el restablecimiento de la pena capital y llevó a cabo 19 ejecuciones en 2025, en comparación con las ocho del año pasado. El estado, liderado por el republicano Ron DeSantis, junto con Alabama, Carolina del Sur y Texas, representó casi tres cuartas partes de las ejecuciones de este año.

En total, 47 hombres fueron ejecutados, casi el doble que en 2024 y la cifra más alta desde 2009. Además, Luisiana, que reanudó las ejecuciones después de 15 años, se convirtió en el segundo estado, después de Alabama, en utilizar nitrógeno para asfixiar a los condenados a muerte, un método considerado particularmente cruel (ANSA).