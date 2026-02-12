EEUU: En enero, alquileres altísimos en Nueva York, récord histórico

Este es el tercer nivel más alto y representa un aumento de aproximadamente el 8% en comparación con el mismo período de 2025. En barrios como Tribeca y SoHo, los alquileres alcanzan hasta US$8.000 mensuales. En general, los arriendos aumentaron un 60% desde 2020, y la restricción de los mismos también está afectando a los hogares con ingresos superiores a US$100.000.

Los costos se mantienen altos también porque la demanda sigue superando la oferta. Lo que se describe como una crisis inmobiliaria se ve agravada por el hecho de que los inquilinos actuales no se mudan y prefieren renovar sus contratos por temor a un aumento en los costos, lo que frena la rotación de personal y reduce drásticamente la disponibilidad de apartamentos.

Los alquileres de lujo también subieron y representan el 10% del mercado. El promedio es de US$11.500 mensuales, un aumento del 14%.

Según Jonathan Miller, autor del informe anual, se está siguiendo de cerca la posible decisión de la Reserva Federal de recortar los tipos de interés. Unas hipotecas más bajas implican más compradores y, en consecuencia, menos inquilinos. (ANSA)