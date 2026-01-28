EEUU: En la Casa Blanca aparece una foto de Trump y Putin

La foto, documentada por la corresponsal de PBS Elizabeth Landers, fue tomada durante la cumbre de Anchorage, en Alaska, que debía conducir a un desenlace de la guerra en Ucrania pero terminó sin acuerdos. La imagen está colgada en la Palm Room, sobre otra gigantografía en la que Trump aparece retratado con su nieta Carolina en el circuito de carreras automovilísticas de Daytona, en Florida.

Kirill Dmitriev, director ejecutivo del fondo soberano ruso RDIF y negociador ruso sobre Ucrania, dio la bienvenida a la presencia simbólica de Putin en la Casa Blanca: "una imagen vale más que mil palabras".

Rusia considera la cumbre de Ferragosto en Alaska un momento importante de su historia contemporánea, al punto que el Kremlin anunció esta semana que la cumbre aparecerá en una versión actualizada de los manuales escolares de historia a partir del próximo año.

En las antípodas se ubicó la reacción en Estados Unidos, especialmente en los ámbitos demócratas: para el senador Mark Warner, "poner a Putin por encima del pueblo estadounidense es una ofensa nada menor". La foto, según Newsweek, podría ser la que Putin le regaló a Trump tras la cumbre.

Está colgada en un marco dorado a pocos pasos del colonnade del Ala Oeste, donde desde hace un par de meses figura la Presidential Walk of Fame, una serie de retratos de presidentes anteriores con placas conmemorativas utilizadas para insultar (en letras mayúsculas y con múltiples signos de exclamación) a aquellos que Trump considera más antipáticos.

Los blancos de la animadversión presidencial son previsibles: Joe Biden (en lugar de su foto-retrato, un autopen) es definido como el "peor presidente de la historia estadounidense", mientras que la placa bajo la foto de "Barack Hussein Obama" califica al primer presidente afroamericano como una de las "figuras políticas más divisivas" de la historia de Estados Unidos. (ANSA).