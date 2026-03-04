EEUU: En medio de la guerra, Trump impulsa rediseño del aeropuerto Dulles

La propuesta se enmarca en la estrategia del mandatario de reforzar su impronta en grandes obras públicas de alto impacto institucional.

Según informaron medios estadounidenses, la propuesta contempla una transformación integral del principal aeropuerto internacional de la capital federal, incluyendo mejoras en terminales, accesos, áreas comerciales y experiencia del pasajero, con el objetivo de posicionarlo como un hub global competitivo frente a grandes aeropuertos internacionales.

Fuentes de la administración señalaron que el proyecto busca convertir a Dulles en una "puerta de entrada moderna" a Estados Unidos, alineada con una visión más amplia de renovación de infraestructura nacional promovida por Trump desde su regreso a la Casa Blanca.

El plan se inscribe en una tendencia ya visible durante su actual mandato, marcada por iniciativas destinadas a asociar grandes obras públicas y proyectos estratégicos con el legado político del presidente, desde programas de modernización energética hasta iniciativas vinculadas al transporte y la seguridad fronteriza.

De acuerdo con reportes difundidos por la prensa estadounidense, el rediseño incluiría una revisión arquitectónica del complejo aeroportuario —originalmente diseñado por el reconocido arquitecto Eero Saarinen— así como nuevas inversiones destinadas a aumentar la capacidad operativa y mejorar la conectividad internacional.

El Aeropuerto Internacional Washington Dulles constituye uno de los principales puntos de acceso aéreo a la capital estadounidense y un nodo clave para vuelos intercontinentales, especialmente hacia Europa y Medio Oriente.

Analistas citados por medios locales interpretan la iniciativa como parte de una estrategia política más amplia orientada a consolidar proyectos de alto impacto visibles para la opinión pública, en línea con el estilo presidencial de Trump, históricamente asociado a desarrollos inmobiliarios e infraestructura de gran escala que llevan su marca personal.

El proyecto se encuentra en fase preliminar y requerirá coordinación con autoridades aeroportuarias, organismos federales y operadores privados, además de eventuales aprobaciones presupuestarias del Congreso.

La propuesta surge en un contexto en el que la administración busca reforzar inversiones en infraestructura estratégica como herramienta de crecimiento económico y competitividad internacional, mientras Washington intenta modernizar instalaciones consideradas críticas para el turismo, los negocios y la seguridad nacional. (ANSA)