EEUU.- Encuentran ahorcado en Los Ángeles al actor James Ransone, conocido por "The Wire"

MADRID, 21 Dic. 2025 (Europa Press) -

El actor estadounidense James Ransone, de 46 años de edad, murió el pasado viernes, 19 de diciembre, en Los Ángeles, según ha informado la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles, que apunta al suicidio como causa de la muerte.

La muerte de Ransone se recoge en el apartado de casos de la web de la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles en una ficha que menciona el "ahorcamiento" como causa.

El portal de noticias TMZ recoge la muerte de Ransone y asegura, citando fuentes policiales, que se ha descartado que se trate de una agresión.

Ransone saltó a la fama con su papel de Ziggy Sobotka en la serie de televisión 'The Wire' y también es conocido por su interpretación de Eddie Kaspbrak en la película de terror 'It: capítulo dos'. También trabajó en series como 'The First', 'Generation Kill', 'CSI', 'Hawai 5.0', 'Último aviso' o la película 'Sinister'.