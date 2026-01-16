EEUU: encuesta de CNN: mayoría desaprueba a Trump

De acuerdo con el sondeo, el 55% de los estadounidenses cree que las políticas impulsadas por Trump empeoraron la situación económica del país, mientras que solo el 32% considera que la mejoraron.

Además, el 64% de los encuestados afirma que el mandatario no hizo lo suficiente para reducir los precios de los bienes de consumo cotidiano, uno de los principales reclamos de los votantes en el actual contexto inflacionario.

El relevamiento refleja un clima de creciente malestar económico en amplios sectores de la población, en momentos en que la inflación, el precio de los alimentos, la vivienda y los combustibles continúan siendo temas centrales en la agenda doméstica.

Durante la campaña y el inicio de su segundo mandato, en enero de 2025, Trump había prometido aliviar rápidamente el costo de vida y fortalecer el poder adquisitivo de las familias estadounidenses.

Los datos se conocen en un escenario político marcado por una fuerte polarización y por el inicio de debates clave en el Congreso sobre política económica, presupuesto federal e impuestos, mientras la Casa Blanca defiende su estrategia y responsabiliza a factores externos y a la herencia de la administración anterior por las dificultades económicas.

Los datos reflejan un clima de creciente malestar económico en amplios sectores de la población, con la inflación, el precio de los alimentos, la vivienda y los combustibles como temas centrales de la agenda interna.

El costo de vida se consolidó como una de las principales preocupaciones de los votantes durante el último año.

Durante la campaña y al inicio de su segundo mandato, Trump había prometido aliviar rápidamente la presión inflacionaria y fortalecer el poder adquisitivo de las familias estadounidenses.

Sin embargo, los resultados del sondeo sugieren una brecha entre esas promesas y la percepción ciudadana, en un escenario político marcado por una fuerte polarización y debates clave en el Congreso sobre política económica, presupuesto e impuestos.

(ANSA).