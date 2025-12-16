EEUU envía cubanos a la base naval de Guantánamo: NYT

16 dic (Reuters) -

El Gobierno de Estados Unidos ha trasladado a 22 migrantes cubanos a su base naval en la Bahía de Guantánamo para su deportación, informó el martes el New York Times, citando a personas familiarizadas con el asunto.

El NYT dijo que se cree que los hombres son los primeros ciudadanos cubanos enviados a la base desde enero, cuando el presidente Donald Trump comenzó su segundo mandato en la Casa Blanca. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha retenido a unos 730 hombres en la base este año.

El uso que hace Trump de la base naval de Guantánamo para alojar a migrantes parece costar US$100.000 al día por cada detenido, dijo el senador Gary Peters durante una audiencia en mayo.

