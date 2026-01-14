EEUU envía vuelos humanitarios a Cuba tras el huracán Melissa

“Hoy anunciamos el primero de una serie de envíos humanitarios a Cuba, como parte de los US$3 millones en ayuda de emergencia prometidos por la administración Trump tras el huracán Melissa", declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

El primer vuelo humanitario partirá de Florida el miércoles con destino a la región de Holguín, en el sur de Cuba, con suministros de socorro. Un segundo vuelo seguirá el viernes con destino a Santiago de Cuba, y "un buque comercial entregará ayuda adicional en las próximas semanas", añadió Rubio.

Se espera que la ayuda llegue a aproximadamente 6.000 familias, o 24.000 personas, según el Departamento de Estado.

"Aunque la tormenta ha pasado, las necesidades humanitarias siguen siendo considerables y los esfuerzos de reconstrucción continúan", declaró, enfatizando que Washington ha tomado "medidas extraordinarias para garantizar que esta ayuda llegue directamente al pueblo cubano, sin interferencias ni distracciones del régimen ilegítimo".

Estados Unidos está trabajando con la Iglesia Católica en Cuba.