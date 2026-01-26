EEUU enviará a Milán-Cortina su mayor delegación en Juegos de Invierno, con 232 atletas

26 ene (Reuters) -

Un grupo de 98 experimentados olímpicos como Mikaela Shiffrin anclará el equipo de Estados Unidos en Milano-Cortina, dijo el lunes el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos, que enviará 232 atletas a los Juegos de Invierno que comienzan el próximo mes.

Será el equipo olímpico de invierno estadounidense más numeroso, después de que 228 atletas compitieran en Pyeongchang en los Juegos de 2018. La lista incluye 115 mujeres y 117 hombres.

"Tenemos mucha confianza en el equipo de 2026 porque nuestros programas de deportes de invierno han progresado significativamente a lo largo del cuatrienio. Hemos hecho un esfuerzo intencionado para centrarnos en los deportes de invierno", declaró el lunes a la prensa Rocky Harris, Jefe de Servicios Deportivos y Atletas del USOPC.

Aunque Estados Unidos ha dominado con regularidad el medallero de los Juegos Olímpicos de Verano, solo ha encabezado el medallero de la cita de Invierno en una ocasión, en 1932.

Kaillie Humphries, campeona canadiense de monobob y que pasó a representar a

Estados Unidos antes de los Juegos de 2022, es la más condecorada con tres oros, mientras que la esquiadora alpina Shiffrin y la sensación del snowboard Chloe Kim tienen dos cada una.

La atleta de bobsleigh Elana Meyers Taylor posee el mayor medallero, con tres platas y dos bronces conseguidos en sus cuatro participaciones olímpicas anteriores. (Reporte de Amy Tennery en Nueva York, editado en español por Javier Leira)