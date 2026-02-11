EEUU enviará tropas a Nigeria para entrenar a su Ejército contra el extremismo

DAKAR, Senegal (AP) — Estados Unidos enviará tropas a Nigeria para entrenar a las fuerzas armadas de la nación de África occidental en la lucha contra el extremismo, informaron las autoridades nigerianas el miércoles, mientras una crisis de seguridad multifacética se extiende en el norte del país

El personal estadounidense no participará en combate ni tendrá una función operativa directa, y las fuerzas nigerianas mantendrán plena autoridad de mando, señaló en un comunicado el mayor general Samaila Uba, portavoz del Cuartel General de Defensa de Nigeria

“Por invitación del Gobierno de Nigeria y como continuación de nuestra prolongada cooperación en materia de seguridad y de nuestra alianza militar entre fuerzas armadas con Estados Unidos, Nigeria recibirá a un contingente de personal técnico y de entrenamiento de Estados Unidos”, declaró Uba

Se esperaba que alrededor de 200 soldados estadounidenses llegaran a Nigeria, indicó un funcionario de Estados Unidos bajo condición de anonimato, porque no estaba autorizado a hablar públicamente del asunto. The Wall Street Journal fue el primer medio en informar sobre el despliegue

Nigeria ha sido un foco de atención para Washington desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que el país no protegía a los cristianos de un supuesto genocidio. El gobierno nigeriano rechazó la acusación, y analistas sostienen que es una explicación simplista de una situación muy complicada en la que a menudo se ataca a las personas independientemente de su fe

En diciembre, las fuerzas de Estados Unidos lanzaron ataques aéreos contra milicianos afiliados al grupo Estado Islámico en el noroeste de Nigeria. El mes pasado, el jefe del Comando de África de Estados Unidos confirmó que un pequeño equipo de oficiales militares estadounidenses está en Nigeria, centrado en apoyo de inteligencia

Nigeria enfrenta una prolongada lucha contra decenas de grupos armados locales que se disputan el control del territorio, entre ellos, sectas islamistas como Boko Haram, surgido en el país, y su facción escindida, la Provincia de África Occidental del Estado Islámico. También está Lakurawa, vinculada al grupo Estado Islámico, además de otros grupos “bandidos” especializados en secuestros para pedir rescate y en minería ilegal

Recientemente, la crisis se agravó al incluir a otros milicianos de la vecina región del Sahel, entre ellos, Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, que reivindicó su primer ataque en suelo nigeriano el año pasado. Varios miles de personas han muerto en el prolongado conflicto del país, según datos de las Naciones Unidas. Analistas afirman que el gobierno no hace lo suficiente para proteger a sus ciudadanos

Aunque los cristianos han sido parte de los grupos atacados, analistas y residentes señalan que la mayoría de las víctimas de los grupos armados son musulmanes del norte de Nigeria, de mayoría musulmana, donde ocurre la mayor parte de las agresiones

