EEUU: Epstein calificó a Trump como "la peor persona" que conoció

Según los archivos, Epstein —condenado agresor sexual y acusado de tráfico sexual de menores— aseguró en un intercambio de correos electrónicos que había conocido a "personas realmente malas", pero que "ninguna era peor que Trump. No hay una sola célula decente en su cuerpo. Sí, es peligroso", escribió.

Los mensajes, fechados en febrero de 2017, fueron intercambiados con el ex secretario del Tesoro Larry Summers y fueron citados esta semana por el diario británico Telegraph. La revelación forma parte de una nueva tanda de documentos desclasificados por el Departamento de Justicia sobre la extensa red de relaciones del financista.

Epstein mantuvo durante años vínculos cercanos con figuras del poder político, económico y social en Estados Unidos y Europa. Fue arrestado en 2019 y murió ese mismo año en una cárcel federal de Nueva York mientras esperaba ser juzgado. Su muerte fue declarada oficialmente suicidio, aunque el caso continúa rodeado de controversias y teorías conspirativas.

La divulgación de los archivos reavivó el debate sobre la red de contactos de Epstein. Entre los nuevos nombres mencionados figura el del fundador de Microsoft, Bill Gates. Su exesposa, Melinda French Gates, afirmó públicamente que las revelaciones exigen explicaciones.

En declaraciones publicadas por el Daily Mail, Melinda Gates calificó los nuevos datos como "desgarradores" y expresó una profunda empatía con las víctimas. "Recuerdo tener la edad de esas chicas, recuerdo a mis propias hijas a esa edad. Es algo personalmente muy difícil cada vez que salen a la luz nuevos detalles", afirmó.

Consultada sobre cómo se sintió al conocer los recientes informes que involucran a su exmarido, respondió de forma directa: "Tristeza, una tristeza increíble".

Según los documentos más recientes, Gates habría contraído una enfermedad venérea tras mantener relaciones sexuales con mujeres rusas, un dato que volvió a poner el foco mediático sobre su vínculo pasado con Epstein.

Los archivos también aportan nuevos detalles sobre el destino del patrimonio del financista. De acuerdo con el The New York Times, dos días antes de su muerte Epstein firmó un documento por el cual destinó la mayor parte de su fortuna —estimada en unos 100 millones de dólares— a su entonces pareja, Karyna Shuliak.

El texto, conocido como "Fondo Fiduciario de 1953", en referencia al año de nacimiento de Epstein, indica que el financista consideraba casarse con Shuliak y planeaba obsequiarle un diamante de 33 quilates. El documento menciona además a unas 40 personas como potenciales beneficiarias de su herencia.

La nueva desclasificación de archivos vuelve a colocar el caso Epstein en el centro del debate público en Estados Unidos, alimentando interrogantes sobre las conexiones entre poder, dinero y abusos sistemáticos que durante años permanecieron fuera del escrutinio judicial. (ANSA).