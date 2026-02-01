EEUU: Epstein envió US$75.000 a cuentas vinculadas a Lord Mandelson, según archivos

Esto es lo que se desprende de nuevos documentos sobre el caso publicados por el Departamento de Justicia, según informó la BBC.

Entre 2003 y 2004, Epstein parece haber enviado tres pagos separados de US$25.000.

Lord Mandelson, según explicó la BBC, afirmó no tener constancia ni recuerdo de haber recibido las sumas y desconocía la autenticidad de los documentos.

Extractos bancarios publicados recientemente parecen mostrar tres pagos separados vinculados a Mandelson, entonces diputado laborista por Hartlepool, procedentes de las cuentas bancarias de Epstein en JP Morgan.

La última tanda de documentos publicados sobre el caso Epstein también reveló imágenes del exembajador en ropa interior.

Recientemente, se supo que en 2009 Epstein había transferido miles de libras al esposo de Mandelson, Reinaldo Avila da Silva.

En un correo electrónico, da Silva le pidió a Epstein que pagara su curso de osteopatía, que costó 3.225 libras (aproximadamente US$4.000). Posteriormente, exigió otras 10.000 (alrededor de US$12.400) y 13.000 libras (cerca de US$16.150). (ANSA).