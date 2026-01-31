EEUU: Escritos revelan que Epstein pudo enfrentar decenas de cargos en años 2000

Los archivos, difundidos en el marco de nuevas desclasificaciones, contienen un borrador formal de acusación de 56 páginas, en el que también se mencionan tres asistentes de Epstein como posibles implicados. La información fue reportada por la cadena CBS News.

No está claro si ese proyecto de acusación llegó a ser presentado ante un gran jurado federal para su evaluación, ni por qué finalmente no prosperó en ese momento, pese a la magnitud de los cargos considerados.

Los documentos revelan además que en 2007 se elaboró un segundo borrador, esta vez con hasta 60 cargos, también en el estado de Florida. Sin embargo, Epstein nunca fue acusado a nivel estatal en ese distrito, y el proceso penal tomó otro rumbo.

Ese mismo año, la oficina del entonces fiscal federal Alex Acosta negoció un acuerdo extrajudicial que permitió a Epstein evitar cargos federales a cambio de declararse culpable de dos delitos menores vinculados a prostitución ante un tribunal estatal de Florida. El acuerdo, que más tarde sería duramente criticado, incluyó además condiciones de confidencialidad que limitaron el alcance de futuras investigaciones.

Epstein cumplió una condena reducida y posteriormente fue registrado como delincuente sexual, hasta que en 2019 fue arrestado nuevamente por cargos federales de tráfico sexual de menores.

Ese proceso quedó inconcluso tras su muerte en una cárcel de Nueva York, oficialmente declarada como suicidio.

La publicación de los documentos reaviva las críticas al manejo judicial del caso y al acuerdo alcanzado en 2007, considerado por organizaciones de víctimas y legisladores como un ejemplo paradigmático de impunidad para personas poderosas.

También vuelve a poner bajo escrutinio el rol de las autoridades que intervinieron en las primeras etapas de la investigación.

El caso volvió a sacudir a la opinión pública en agosto de 2019, cuando Jeffrey Epstein fue hallado muerto en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, donde permanecía detenido a la espera de juicio por cargos federales de tráfico sexual de menores.

Las autoridades concluyeron oficialmente que se trató de un suicidio por ahorcamiento, una determinación que fue ratificada por el forense de la ciudad.

La muerte de Epstein, ocurrida mientras estaba bajo custodia federal y en un pabellón de alta seguridad, generó sospechas, investigaciones internas y fuertes cuestionamientos sobre las fallas en el sistema penitenciario, incluida la ausencia de controles adecuados y el incumplimiento de los protocolos de vigilancia.

Para las víctimas, el suicidio significó además el cierre definitivo de la causa penal contra el financista, impidiendo que se esclarecieran en juicio las responsabilidades de su entorno y de posibles cómplices. (ANSA).